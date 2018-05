Im Innersten berührt

Anzeige

Was darf mehr bewundert werden im Spiel des Tetzlaff Quartetts, die sensible Frische bei Mozart, (Es-Dur Streichquartett, KV 428), die innere Erregung bis hin zur großen Szene bei Mendelssohn Bartholdy (a-Moll, op.13) oder die Spannung bei Beethoven (a-Moll, op. 132), die aus kleinster Motivik eine musikalische Philosophie plastisch entstehen lässt? Bei den Schwetzinger Festspielen jedenfalls musizierten Christian Tetzlaff (Violine), Elisabeth Kufferath (Violine), Hanna Weinmeister (Viola) und Tanja Tetzlaff (Violoncello) auf meisterlichem Niveau.

Finaler Übermut

Mozart im Mozartsaal; das Es-Dur Quartett erhält eine apollinische Gestalt, denn neben der spieltechnischen Eleganz mit so perfekt ausbalancierten Stimmverläufen gefallen die feine Ausarbeitung im Kopfsatz, das zarte, liedhafte Geflecht im Andante, die Präsentation des Menuetts als freches Kabinettstück und Witz wie Übermut im Finale. Vier Musiker erweisen dem Genie ihre Reverenz. Was ebenso gültig ist für ihren hochgespannten Zugang zum Streichquartett in a-Moll von Mendelssohn Bartholdy, das unter dem Eindruck des Todes von Beethoven entstand und in dem einige Querbezüge zu dessen Spätwerk aufzufinden sind. Im Spiel dieser Quartettvereinigung ist das Stück ganz einfach wunderbar, voll Hingabe und hochfahrendem Gefühl.

Beethovens spätes Streichquartett in a-Moll, zwei Jahre vor seinem Tod entstanden, erweitert das Genre. Es ist eher eine Reflexion über die Quartettkunst insgesamt, voll eigenwilliger Bezüge und überlegener Satztechnik: Und außerdem der Hymnus eines Genesenden an die Gottheit, die Beethoven irgendwo im Pantheismus verortete. Die Intensität der Darstellung durch das Tetzlaff-Quartett war überwältigend, wenn Innenwelten aufgesucht und offenbart wurden. Ein Abend, der die Hörer im Innersten berührte, mit dem Presto aus Beethovens Opus 130 als Zugabe. BE