Im Juli geht der Handel neue Wege

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Als alternatives Handlungsfeld hat auch die Kultur in der Corona-Krise das Internet für sich noch viel weiter erschlossen als zuvor schon. Dass dies auch für den Kunsthandel gilt, bestätigt die Mannheimer Prince House Gallery mit ihrer Initiative zu einer neuen virtuellen Kunstmesse. Unter dem Titel „Artfair Mannheim“ will man ab dem 3. Juli vier Wochen lang als Internetmesse präsent sein. Wie der Geschäftsführer Johann Schulz-Sobez im Gespräch mit dieser Redaktion sagte, versteht er die Initiative nicht allein als Förderung des institutionalisierten Kunsthandels, es gehe vor allem um die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern selbst – und überhaupt um den kulturellen Austausch.

Künstler, die traditionell von Galerien am Markt vertreten werden, können sich hier ebenso selbst mit eigenen Ständen präsentieren. Es würden dafür keine festen Gebühren verlangt, die Teilnahme folge dem Prinzip „Bezahl soviel zu kannst“, so der Galerist. Als weitere Besonderheit der virtuellen Messe betont er, dass nicht allein 3D-Rundgänge geboten werden sollen, auch Einblicke in verschiedene (reale) Ateliers und Galerien seien möglich, zudem verzeichne das Angebot viele Interaktionsmöglichkeiten, etwa Live-Chats; die eigentlichen Verkäufe seien direkt möglich oder könnten bei einem dann vereinbarten separaten Treffen erfolgen. Die beiden ersten Messetage, Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli, sollen dabei als „Eventtage“ die meisten Programmpunkte bieten.

Anmeldefrist endet am 15. Juni

Die Messeinitiative richtet sich an regionale wie an überregionale Aussteller. Namen von Teilnehmern nennt der Galerist allerdings noch keine, die Anmeldefrist endet am 15. Juni. Die Veranstalter sprechen von einer bis dato guten Resonanz und rechnen mit 25 bis 30 Teilnehmern. Ihre Namen sollen alsbald via Instagram und Facebook veröffentlicht werden. Eine entsprechende Zahl hätte zur Folge, dass die Messe in mindestens zwei (virtuellen) Hallen stattfindet. Der Besuch beginnt dann im Foyer, wo allgemeine Informationen über die Messe und Aussteller erhältlich sind, und führt über das Auditorium, in dem Grußworte und Vorträge zu hören sind, in die Messehallen. Nähere Informationen für Besucher und potenzielle Aussteller zur virtuellen Messe finden sich passenderweise im Internet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020