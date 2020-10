Im Konflikt zwischen Freiheit und Erwartung

„Jetzt also wieder alles absagen... Wir sind aber erst ab morgen traurig. Denn heute haben wir noch eine Vorstellung: ,Atara’ von Reut Shemesh“, hat das Eintanzhaus auf seiner Facebook-Seite notiert. Und es ist in der Tat ein bemerkenswertes, nachklingendes Stück, mit dem sich das Mannheimer Forum für zeitgenössischen Tanz in den neuerlich verordneten Corona-Shutdown verabschiedet.

...