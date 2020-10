Im Land jenseits der Lesebuch-Ästhetik

Wenn in einem Paul-Celan-Gedicht der „Cello-Einsatz“ kommt, spielt das zwar auf ein populäres Klassik-Werk von Dvorák an. Aber es geht gleichwohl um einen Ton „hinter dem Schmerz“. Tut also eher weh. Celans Zerrissenheit ist unaufhebbar, Helmut Böttiger hat ihr in diesem Jubiläumsjahr ein Buch gewidmet – Paul Celan (1920-1970) würde am 23. November seinen 100. Geburtstag feiern. Böttiger, Kritiker und promovierter Germanist, hat auch mit Ulrich Rüdenauer einen Enjoy-Jazz-Abend in Mannheim konzipiert, der sich im Musensaal des Rosengartens an das große Thema „Paul Celan und die Musik“ heranwagt.

Dabei ist das Podium höchstrangig besetzt, es treten auf: der Iffland-Ring-geschmückte Schauspieler Jens Harzer und der Autor Marcel Beyer, Georg-Büchner-Preisträger 2016. Die Musik besorgt das in der ganzen Welt gerühmte Frankfurter Ensemble Modern. Aber zu Anfang gibt es eine knappe Einführung ins Werk Celans – von Helmut Böttiger natürlich. Paul Celan, als Angehöriger des im Verlauf des Zweiten Weltkriegs völlig ausgelöschten deutschsprachigen jüdischen Milieus in Czernowitz weit im Südosten Europas, stand zunächst unter dem Einfluss Rilkes, Trakls und Georges. Und auch später, als er in Paris zum Bohemien und Existenzialisten wurde, hatte seine Lyrik noch einen gewissen „hohen Ton“.

Grauer, härter, tagesaktueller

Der wurde auch beim öffentlichen Vortrag hörbar: Wenn der Dichter förmlich sang und seine Stimme in ein tranceartiges Gleiten brachte. Die berühmte „Todesfuge“ ist auch ein Versuch, die musikalischen Gesetze Bachs in Sprachform auszubreiten. Der Erfolg war riesig. Beinahe gespenstisch. Seine Fuge habe man zur „Lesebuchreife“ gedroschen, klagte Paul Celan. Und reagierte: Seine Sprache wurde grauer, härter, tagesaktueller, baute sogar Zeitungsüberschriften ein. Er wollte nicht mehr für „geneigte Ohren“ schreiben und dem Schönklang abschwören.

Das hat auch Marcel Beyer fasziniert. Der Schriftsteller erklärt in einem Couch-Gespräch mit Helmut Böttiger, dass sich im Spätwerk von Celan Gereimtes allenfalls am Rande und in Klammern finden lasse. Dennoch hat der Dichter, der zeitlebens von sich annahm, Sozialist zu sein, auch jenem deutschen Geist gehuldigt, der in der Tendenz von rechts wehte. Er blickte zu Ernst Jünger auf und sah in Martin Heidegger den „Denk-Herren“. Warum? Wohl nicht zuletzt wegen des Sprach-Kults dieser Philosophen-Dichter oder Dichter-Philosophen. Ihrer Sprach-Fixierung, wenn nicht -Überhöhung.

Wenn Jens Harzer einige Gedichte Paul Celans zum Vortrag bringt, mit einem Timbre, das zum Teil an Bruno Ganz (Iffland-Ring-Träger vor Jens Harzer) denken lassen kann, wird dieser Sprach-Kult gleichfalls greifbar. Und Ereignis. „Liebevoll bescheiden“ möchte Harzer sein, „so tastend wie nur möglich“ vorgehen. Aber sein Sprechen kennt durchaus den „hohen Ton“, akzentuiert das Mantra-Artige, Prophetische in diesen Chiffren und Metaphern. In Verbindung mit der lyrischen Geräusch-Musik, die von Klavier, Flöte und Cello (Hermann Kretzschmar, Dietmar Wieser, Eva Böcker) improvisatorisch beigesteuert wird, entsteht ein neuer Wohlklang. Oft sogar ein suggestiver Sog, der süchtig machen kann.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020