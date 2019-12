Im Notfall helfen Gummibärchen

Als Roy Cornelius Smith als junger Mann vorgesungen hatte, um möglicherweise eine Karriere als Country-Sänger zu starten, bekam er zur Antwort: „Mit dieser Stimme musst du Opernsänger werden.“ Darauf Smith: „Was ist Oper?“ Das weiß er inzwischen, sein internationales Debüt feierte er 1998 bei den Salzburger Festspielen, seit der Spielzeit 2019/20 gehört der Absolvent der University of Tennessee als Tenor zum Solistenensemble des Mannheimer Nationaltheaters (NTM), wo er aktuell als Peter Grimes in Benjamin Brittens gleichnamiger Oper zu erleben ist. Promoviert wurde er am American Conservatory of Music in Chicago.

Der Mann ist ein Tausendsassa, wie man in der Reihe „Begegnungen“ der Freunde und Förderer des NTM im Theatercafé erfahren konnte: Er singt nicht nur Oper, sondern hat auch keinerlei Probleme als Folk- oder Country-Sänger zu glänzen.

Selbstgeschriebenes Liebeslied

Außerdem komponiert er, und als Kostprobe sang er, von sich selbst begleitet, das Lied mit dem berührenden Titel, das er zu seiner eigenen Hochzeit geschrieben hatte: „You Put The Love In My life“. Das Lied besitzt definitiv Hit-Potenzial. Natürlich sang er an diesem Abend, begleitet von Gábor Bartinai, auch Opern-Ausschnitte – auch das eine wichtige Erfahrung, weil die Distanz des Opernhauses fehlt, weil die Hörer gleichsam zusammen mit Smith und Albrecht Puhlmann, dem moderierenden Opernintendanten, im Wohnzimmer sitzen.

Launige Erzählungen

Doch ebenso reizvoll wie die musikalischen Kostproben waren Smiths launige Erzählungen von schlechten schulischen Leistungen, von seinem Heimatort Big Stone Gap, einem winzigen Kaff in Virginia, und von den Tricks der Opernsänger, mit der Aufführungssituation umzugehen. Bei Smith helfen Gummibärchen. Falls er also während der Vorstellung etwas sucht, könnte es das Gummibärchen-Depot sein.

