Im Reich des Automatischen Akkordeons

Früher war es einmal eine ganze Industrie. Die Firma Ludwig Hupfeld etwa, die in Leipzig produzierte, hatte mehr als 1000 Mitarbeiter. Denn Musikmaschinen hatten einfach mehr PS unter der reich verzierten Haube, Pianola, Drehorgel oder Orchestrion waren in florierenden Vergnügungsstätten unerlässlich. Weil die frühen Grammophone in der Zeit nach 1900 viel zu leise waren, um in Tanzpalästen und vergleichbaren Etablissements tatsächlich durchdringen zu können. Lautsprecher und die dazugehörigen Verstärker gab es erst nach 1925. Dann war mit den aufwendigen Automaten auch schnell Schluss.

Aber der Reiz dieser Geräte lag nicht im Ästhetischen allein, erklären uns die Architektin und Computermusikerin Marion Wörle und der Komponist und Gitarrist Maciej Sledziecki. Eine philosophische Grundierung gibt es auch: Das in den schönen Apparaten tausendfach verbaute Zahnrad lässt sich als Verkörperlichung der Vernunft und Logik deuten, wie sie seit dem 17. Jahrhundert prägend wurden für das typisch „abendländische“ Zurechtbiegen der Welt. Der Philosoph René Descartes verstand den Menschen als Maschine (und das Herz als deren Feuerofen). Doch die Welt der Automaten blickt auf eine Vorgeschichte, die noch weitaus älter ist, bis hin zu legendären Anfängen in China und Ägypten.

Neues Werk als Video

Nur bis Bruchsal muss man fahren, wenn man jene „Machines of Enlightenment“ bestaunen will, die Marion Wörle und Maciej Sledziecki für ein kleines Video aufgenommen haben, das jetzt in der Internet-Ausgabe des Mannheimer Sommers läuft. Es ist nur ein Behelf, eine Art Werbe-Trailer für das Deutsche Musikautomaten-Museum. Doch der ganze analoge Charme, die haptische Präsenz der Apparate, die in herrlich schnörkeligen Schränken und Kommoden stecken, kommen trotzdem rüber. Etliche der Kunstwerke setzen auch echte Instrumente ein, und diese Schnittstelle zwischen akustischer und künstlich-„automatischer“ Musik reizt Wörle und Sledziecki, die inzwischen zeitgemäße Nachfolgemodelle bauen. Der Computer spielt dabei natürlich eine große Rolle, aber faszinierend feinmechanisch wirken ihre Apparate häufig auch noch, nicht allein das Automatische Akkordeon. Ihr Labor ist wie ein Fitnessraum der zeitgenössischen Musik.

Der Sounddesigner Felix Kubin würde sich hier wohlfühlen: In einem neuen Werk, das er als Video vorstellt, trifft ein Klangcomputer auf ein Streichensemble. Kubin, gern auch Pop-nah operierend, gibt sich hier avantgardistisch, in einer aus allen Fugen ächzenden Geräuschmusik, die durchaus schon etwas von den Bemühungen des Komponisten Helmut Lachenmann gehört hat. Klar, es ist „Lachenmann light“. Doch Kubin hat die Sache handwerklich sehr gut im Griff.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020