Im Rheingau geht es um „Courage“

Dem Leitgedanken „Courage“ will sich das diesjährige Rheingau Musik Festival vom 22. Juni bis zum 31. August widmen. Künstler und Ensembles werden die Aufforderung zu Mut und Toleranz auf ganz unterschiedliche Weise beleuchten, wie Festival-Intendant Michael Hermann am Donnerstag in Oestrich-Winkel mitteilte. Der Blick werde sich mit dem Komponisten Dmitri Schostakowitsch etwa auf die Stalin-Ära in der einstigen Sowjetunion richten. Für das Motto sollen im Programm auch politisch engagierte Musiker und interkulturelle Orchester-Projekte aus der ganzen Welt stehen, hieß es weiter.

Bei seiner 32. Wiederauflage verspricht das Rheingau Musik Festival, eines der großen europäischen Festivals, 146 Konzerte an 37 Spielstätten. „Artist in Residence“ wird der russische Pianist Daniil Trifonov sein. Als sogenannte Fokus-Künstler stehen die deutsche Sopranistin Christiane Karg und der US-Jazz-Musiker Curtis Stigers im Zentrum des Festivals. „Orchestra in Residence“ ist die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. dpa

