Im Schattenreich der Fantasie

Irgendwie hat sich das Stück „Dream For Merce Cunningham“ von John Cage ins barocke Programm geschlichen. Doch der Hauch einer nächtlichen Impression für Cello und Laute fügt sich harmonisch ins Konzept. Es trägt den Titel „Night Music“. Erstaunlich viele Barockmusiker haben Werke geschrieben, die sich dem Nachterleben in seinen vielfältigen Schattierungen widmen. Erotische Zwielichtigkeit findet darin ebenso ihre Klangsprache wie sinistre Melancholie.

In Antonio Vivaldis genialischem Concerto „La Notte“ entpuppt sich das Schattenreich der nächtlichen Fantasie als skurriles Gespensterkabinett. Hier feiert das Personal der Unterwelt fröhliche Urständ und brechen sich entsublimierte Triebe Bahn: Das Ensemble 1700 verleiht diesem Werk darstellerische Qualitäten, indem die einzelnen Instrumente – allen voran die Flöte von Leiterin Dorothee Oberlinger – wie Akteure in einem Bühnenstück fungieren. Man hört und sieht klappernde Skelette auf dem Parkettboden tanzen.

Im Mittelsatz von Vivaldis Sinfonie zu „La senna festeggiante“ tupft die Flötistin ihr Instrument mit den Lippen an, als wolle sie Küsschen verteilen. Kecke Andeutungen gelingen auch in Tarquino Merulas Ciaconna, indem sich Flöte und Violine vor dem Hintergrund eines ostinaten Continuos zu einem verspielten Pas de deux einschwingen. Barocke Andeutungskunst mag Eros nicht nur auf feinere Weise huldigen als moderne Direktheit – sie dürfte ihm damit auch entscheidend näher kommen.

Melancholische Grundstimmung

Ähnlich behutsam findet auch Marie Lys in ihre Gesangsrolle. Die Schweizer Sopranistin ist kurzfristig für die erkrankte Anna Prohaska eingesprungen. Die Absage des Ensemblemitglieds der Berliner Staatsoper hat in die Reihen des Ludwigshafener BASF-Feierabendhauses erkennbar große Lücken gerissen; doch Marie Lys macht ihre Sache gut. Am Samstag zu den ersten Proben angereist, sah sich die junge Sängerin vor die Herausforderung gestellt, sich ein ihr bislang fremdes Programm zu erarbeiten.

Vom Orchester mit Pfeffer, Schliff und Schwung angewärmt, betritt Marie Lys eine in Blau getauchte Bühne und entfaltet in der Arie „One Charming Night“ aus Henry Purcells „The Fairy Queen“ einen sinnlichen, in den Vokalen leicht dunkel abgefärbten Sopran, der sich mit einem zu ornamentalen Ziselierungen und Koloraturen fähigen Vibrato schmückt. Im Ausdruck stilsicher und mit behutsamer Artikulation wandelt die Sopranistin auch im sephardischen Wiegenlied „Nani Nani“ eines unbekannten Komponisten durch nachtschattige Gefilde, in denen die melancholische Grundstimmung obsiegt. Atmosphärisch apostrophiert von Flötistin Dorothee Oberlinger, darf sich der Gesang von einer sensibel abgestimmten Ensemblebegleitung tragen lassen, die in der barocken Aufführungspraxis ihresgleichen sucht und auch mit humoristischen Einlagen nicht geizt. Etwa wenn der Lautenist in der „Nachtwächtersonate“ von Heinrich Ignaz Franz Biber sein Instrument schultert und müde singend von der Bühne schlappt.

Anbändelndes Geigenspiel

Vielleicht wirkt der Vortrag von Marie Lys im Ausdruck etwas verhalten. Man könnte sich vorstellen, dass Anna Prohaska den einzelnen Gesangsrollen mit lebhafterer innerer Bewegung ein deutlicheres Profil verliehen hätte. So etwa auch in John Dowlands schmerzvollem Lied „From Silent Night“, das Geiger Dmitry Sinkovsky mit zart anbändelndem Spiel garniert. Der Konzertmeister ist es auch, der das Ensemble körpersprachlich mitreißt. Akzente wirken wie Pointen; Geigen, Cello, Bass, Cembalo, Fagott und Laute agieren mit Verve und Esprit. Oboist und Flötist Emiliano Rodolfo assistiert Dorothee Oberlinger mit synchronem Spiel.

Daneben erweist sich Dmitry Sinkovsky aber auch als Altist von hohen Gnaden, der besonders in mehreren Händel- und Vivaldi-Arien glänzt und seinen edelmännischen Charme in den Duetten mit Marie Lys sprühen lässt. Längst haben sich die Gespenster wieder in ihre morbiden Gefilde zurückgezogen. Nun kann sich die Nacht von ihrer schönsten Seite zeigen.

