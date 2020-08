Im Schnitt 160 Zuhörer

Mit viel Abstand warteten die Besucher auf die Konzerte an der Feuerwache. © AFW

Mannheim.Mit vorbildlich großem Abstand gingen die 22 Veranstaltungen des Sommerfestivals „Sitzt, wackelt und hat Luft“ an und in der Alten Feuerwache (AFW) über die Bühne. Wie die AFW am Montag mitteilte, kamen zu den kostenlosen Shows unter Corona-Bedingungen vom 1. bis 30. August knapp 3550 Besucher, also pro Abend etwa 160. Sechs Veranstaltungen seien wetterbedingt ins Hallencafé im Inneren des

...