Im Widerstreit von Recht und Moral

In seiner Inszenierung von Kleists Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ am Mainfranken Theater Würzburg legt Markus Trabusch mit einem einzigen, auf dem Bühnenvorhang zu lesenden Zitat den Sprengsatz des Werkes frei: „Dies Vaterland! Das wird, um dieser Regung deiner Gnade, nicht gleich, zerschellt in Trümmern,untergehen.“ Mit diesem flehentlich beim Kurfürsten vorgebrachten Argument will dessen Nichte Natalie das Leben des zum Tode verurteilten Prinzen Friedrich von Homburg retten. Sie ist es, die den aufgeklärt-absolutistischen Herrscher davon überzeugen will, dass eine gerechte Staatsführung mit Emotionen und Menschlichkeit zu vereinbaren ist.

Wie es zu diesem Konflikt kommen konnte, offenbart gleich die erste Traumszene mit beeindruckender Wucht. Die großflächigen Landschaftsbilder von Bühnenbildnerin Isabelle Kittner, inspiriert vom Kriegsfotografen Richard Moss, wirken mit ihren Pink- und Lila-Farben statt der Grün- und Blautöne ähnlich suggestiv wie die psychedelischen Klänge von Adrian Sieber nach dem neunteiligen Song „Shine On you Crazy Diamond“ der Rockband Pink Floyd. Derart elektrisiert, vermisst man weder die martialischen Krieger des Richard Moss noch muss auf der Bühne Blut fließen.

Kostümbildnerin Katharina-Maria Diebel findet die passenden Farben für die individuelle Kleidung und kommt sogar ohne Uniformen aus. Für die situationsgerechte Lichtgebung sorgt Mariella von Vequel-Westernach.

Ist der Prinz nun ein zartbesaiteter Träumer oder ein erfolgreicher Haudegen? Der Kurfürst, seine Frau, Ziehtochter Natalie, Rittmeister von der Golz und Graf Hohenzollern schauen, in Nebenschwaden gehüllt, von einem hohen Podest auf den am Boden liegenden Prinzen herab. Der träumt mit einem Lorbeerkranz in der Hand vom Sieg am nächsten Tag über die Schweden. Doch trotz aller Verwirrtheit ist er ansprechbar und offenbar besonders auf die von ihm geliebte Natalie fixiert. Am nächsten Morgen wirkt er wie ein geistesabwesender Außenseiter, als Feldmarschall Dörfling den Militärs die Order des Kurfürsten verkündet. Kein Wunder also, dass Reitergeneral Homburg die Schlachtpläne im entscheidenden Moment nicht mehr richtig im Kopf hat. Statt zuzuwarten, prescht er eigenmächtig vor, wodurch ihm ein glänzender Sieg gelingt. Hat er sich mehr am erhofften militärischen Erfolg oder der Vorstellung berauscht, bald die Angebetete die Seine nennen zu dürfen?’’

In Todesangst

Der selbstsichere und impulsive Homburg nimmt das Todesurteil wegen der Befehlsverweigerung nicht ernst. Für ihn ist eine Begnadigung durch den Kurfürsten nur Formsache. Der gesetzestreue Kurfürst belehrt ihn eines Besseren. Als Homburg dann erfährt, dass Natalie den Schweden für den Frieden als Kriegspfand versprochen ist, und er sieht, dass bereits ein Grab für ihn ausgehoben wird, bettelt er in Todesangst vergeblich um die Hilfe der Kurfürstin. Energischer geht Natalie vor, die an die Mitmenschlichkeit des Kurfürsten appelliert. Dieser geht auf ihr Ansinnen ein, verlangt aber eine schriftliche Erklärung Homburgs, fälschlich beschuldigt worden zu sein.

Martin Lima verkörpert außergewöhnlich textverständlich die komplexe Titelfigur; es gelingt ihm, den Sinneswandel Homburgs als Wendepunkt des Dramas ganz im Sinne der von Kleist intendierten Verantwortung des Einzelnen für die Gemeinschaft und den Staat nachvollziehbar zu machen.

Für Homburg ist die Gesetzestreue für das Wohl des Vaterlandes unabdingbar; persönliche Wünsche und Schicksale sind diesem unterzuordnen. Folgerichtig akzeptiert er die Todesstrafe und wirkt auf die für ihn rebellierenden Offiziere ein, die Gesetze zu beachten und den Befehlen des Kurfürsten zu gehorchen. Zudem plädiert er dafür, den Kampf gegen die Schweden fortzusetzen.

Die Würzburger Inszenierung nimmt Eingriffe in den literarischen Text vor und streicht sechs der 15 Rollen. Texte werden auf die verbleibenden Protagonisten verteilt, die für einen spannungsreicheren Fortgang der Handlung sorgen. Johanna Meinhard überrascht als Natalie mit einer sehr engagierten Darstellung der Prinzessin, die Gefühl und Verstand in Einklang zu bringen vermag. So wird sie zur idealen Vermittlerin zwischen dem Kurfürsten und Homburg.

Diesen Friedrich Wilhelm gibt Thomas Klenk mit der Souveränität eines Herrschers, der die Rechtsordnung ohne Rücksicht auf persönliche Beziehungen aufrechterhält. Diese Überzeugung fordert er von Homburg mit Erfolg ein, um eine Begnadigung aussprechen zu können. Bettina Hauenschild spielt eine Kurfürstin, die sich ihrer beschränkten Einflussmöglichkeiten bewusst ist und zwischen ihren unterdrückten Gefühlen und der Staatsraison laviert.

Versöhnliches Ende

„Ein Traum, was sonst“: Das ist das nüchterne Fazit des altgedienten Obristen Kottwitz zum versöhnlichen Ende. Matthias Fuchs spielt souverän den Offizier, der dem jungen Prinz zur Seite steht, ohne ihn vom eigenmächtigen Eingreifen in die Schlacht abhalten zu können. Cedric von Borries gibt den wendigen Grafen Heinrich von Hohenzollern, der sich als Freund des Prinzen sieht. Für dessen Verwirrtheit bringt er Verständnis auf, um ihn umso stärker wieder auf seine militärischen Pflichten einzustimmen. Beschränkt auf ihre Rollen als Soldaten können sich Stefan Lorch als strategisch brillanter Feldmarschall Dörfling, Alexander Darkow als Rittmeister von der Golz und Anton Koelbl als Graf Truchß weniger profilieren.

Wenn der zum Sterben bereite Prinz sich selbst die schwarze Augenbinde anlegt und damit die Anerkennung der Gesetze, deren Einhaltung der Kurfürst und er allen Beteiligten abverlangt, auch von sich selbst einfordert, verstärkt das traumhafte Happy-End für Homburg und Natalie noch den weiterhin schwelenden Grundkonflikt.

Der schon zum Auftakt freigelegte Sprengsatz im Widerstreit von Recht und Moral ist, so die Botschaft der Würzburger Inszenierung, noch längst nicht entschärft.

Die nächsten Vorstellungen sind am 23. Februar, 1., 10. und 14. März.

