Im Zentrum steht das Schlagzeug

Heulende Sirenen, weinende Kinder, flehende Stimme. So klingt die Grenze zwischen Mexiko und Amerika. Nach Angst, Hoffnung und Ungerechtigkeit. Mit diesem Klangteppich eröffnet Antonio Sánchez mit seiner Band Migration sein Gastspiel in der Mannheimer Alten Feuerwache. Ebenso wie das folgende „Travesia“ („Reise“) ist er dem gerade erschienenen Werk „Lines In The Sand“ entnommen. Eine Arbeit, die sich dem Thema Einwanderung widmet – dem gleichsam offengelegten Nerv unserer Zeit.

Sánchez, einer der profiliertesten zeitgenössischen Jazz-Schlagzeuger, Schlagwerk-Grammy-Gewinner und musikalischer Genosse von Größen wie Pat Metheny oder Chick Corea, immigrierte selbst als geborener Mexikaner in die USA. Das war 1993 und geschah völlig legal. Die Musik, sie erzählt nicht von ihm.

Raum zur Entfaltung

Doch sie kann durch ihn erst wirken. Als Schlagzeuger zeichnet sich sein Spiel durch verschlungene Rhythmen aus, dem bloßen Schlag setzt er eine melodische Konnotation auf. Als Bandleader zeigt sich Sánchez zurückhaltend und doch strukturgebend. Seiner vierköpfigen Gruppe lässt er genügend Raum, sich zu entfalten. So entstehen Momente voller Höhen und Tiefen, Wehmut und Kraft. Das geschieht nicht zuletzt durch die Effekte, die Sängerin Thana Alexa produziert. Da verliert man sich schon mal in einem multisensorischen Dickicht aus Licht, Hall und sirenenhaften Gesängen. Ihr Scat-Gesang bedient sich einer Art New-Jazz-Esperanto, das mal Begleitung, mal Kontrast zu den behänden Blaswandler- sowie Saxofon-Künsten Chase Bairds ist.

John Escreet präsentiert sich als durchsetzungsfähiger Pianist, der zusammen mit Sánchez den Rahmen setzt. Und Matt Brewer am Bass bekommt mehr als eine unterstützende Rolle. Sein dumpfes Strudeln eröffnet das fulminante „Gocta“, bevor sich das einzige nicht dem Album entliehene Stück als wilde Hommage an das Wasser tosend erhebt, um darauf als bloße Nebelschwaden elegisch zu enden. Es ist eine Freude, dem Quintett zuzuhören. Auch wenn die Reise, von der es berichtet, nicht immer schön ist.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019