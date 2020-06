Imma logga bleiwä!

Middäm Fordfahrä isses jo derzeit so ä Sach, gell. Fahrma, fahrma nädd, fahrma im Schpeedjohr odda dessjohr ganädd? Dess sinn die Frøgä, die derzeit øn Kischädischä alle Dag diskudierd wärrä. Die Rädd iss vunn Urlaub odda Kørzreisä. Nooch dämm Schattdaun sinn jo jetz nooch unn nooch Loggarungä oigedredä. Also ma därf fordfahrä, allso so ä bissl, awwa a widda nädd so rischdisch. Wie dämm a soi,

