Immer zwischen Himmel und Hölle

Eignet sich das Thema Tod als kabarettistisches Programm, ohne dabei Empfindungen der Lächerlichkeit preiszugeben, ohne Lachen einzusargen? Ja, es taugt! Gerd Dudenhöffer schöpft Tragisches wie Komisches aus dem sich auflösenden Alltag eines Hinterbliebenen, der nicht nur mit Alleinsein, sondern auch mit „Alleinmachen“ fertig werden muss. Im ausverkauften Mannheimer Capitol lernt das begeisterte Publikum die Figur des Nörgel-Rentners neu kennen.

Interesse am Eigenheim

Ein Friedhofsglöckchen läutet, als Heinz Becker zwar mit vertrauter Batschkapp, aber schwarzem Anzug und weißen Callas im Arm („Die hann ich vergesst, ins Grab zu schmeißen“) die Bühne betritt. Und die ist mit einer eingeblendeten Küche als Kulisse ausgestattet – dem einstigen Reich der verstorbenen Ehefrau. Mit dem saarländischen „Dod“ (für Tod) hat Dudenhöffer – unlängst ist er Siebzig geworden – sein 18. Programm überschrieben. Gleichwohl bewegt Heinz die Frage, wie es in seinem Leben weiter geht, wenn „das Hilde“ ihm nicht mehr frische Unterhosen bereitlegt, seine Hemden bügelt, wenn sie sich nicht mehr erkundigt, ob er noch ein Bier will. Eigentlich möchte der Witwer, was auf ihn zukommt, „am liebsten in aller Ruhe übers Knie brechen“. Doch schon bei der Beerdigung eröffnet ihm der Sparkassen-Filialeiter, dass er Kaufinteressenten für das nun viel zu große Eigenheim habe.

Und Heinz, dem Pragmatiker, geht durch den Kopf, dass er beim Ausräumen von Hildes Schrank deren Kleider und Taschen nach Geld durchsuchen sollte. Ach ja, vielleicht ließe sich aus dem nun leeren Ehebett ein Regal bauen. Und überhaupt, steht ihm Witwerrente zu oder lässt sich das Ableben einer Hausfrau womöglich über die Hausratversicherung abwickeln?

Im Chaos der ihn überfordernden Situation bleibt Heinz Becker Grantler zwischen Groteske und Groll. Aber nicht nur. Dudenhöffer lässt seine Kunstfigur emotional zurückschauen („Erinnerungen sind Zukunft in die andere Richtung“). Er gesteht seinem Heinz sogar Pathos zu: Wenn dieser daran denkt, dass ihn der Vater nur ein einziges Mal an die Hand genommen hat – vor dem Totenbett der Mutter. Und klar, beschäftigt sich der Rentner entsprechend des Programmuntertitels „Das Leben ist das Ende“ mit seinem eigenen Dahinscheiden. Der Sohn soll später wenig Last mit seiner Beerdigung haben – weshalb sich der Witwer auf der Grabplatte seiner Hilde gleich mit Name, Geburtsjahr, und der Zwei samt Null beim Sterbedatum verewigt hat.

Berührendes Ende

Berührend endet das gleich einem Kammerspiel inszenierte Kabarettprogramm: An dem Küchentisch, wo seine Angetraute so gern „Guten Abend, gute Nacht“ gesungen hat, stimmt Heinz ihr Lieblingslied an. Das Publikum singt mit und erschrickt ein bisschen bei „Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt“.

Der Alleingelassene mit Batschkapp und (nach der Pause dann im) Bademantel überm schwarzen Anzug hat seine eigene Vorstellung darüber, ob er mal in den Himmel oder die Hölle kommt. „Vermutlich dorthin, wo gerade Platz ist.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019