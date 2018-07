In ausgelassener „Laberlaune“

Anzeige

Er ist kein begnadeter Songwriter und Sänger. Und als Moderator gibt es sicherlich auch Kollegen, die das Publikum mehr in ihren Bann ziehen. Aber die Mischung macht’s: Beim Würzburger Hafensommer zieht Olli Schulz die Massen an. Vor ausverkauftem „Haus“ gibt der Indie-Rocker auf der schwimmenden Bühne am Alten Hafen ein umjubeltes Konzert.

Zugegeben, die unter Dreißigjährigen sind eindeutig in der Überzahl. Aber auch die übrigen Zuhörer dürfen an dem lauen Sommerabend ein unterhaltsames Konzert mit jeder Menge Musik und Anekdoten genießen. Und genau deshalb sind die Fans gekommen. Auch weil man Olli Schulz im TV als Moderator zusammen mit Jan Böhmermann kennt und vom Format „Schulz in der Box“ kennt. Und weil er erzählt, von seiner Tochter, die ihn nachts beim Komponieren fragt, warum er solchen Krach macht, vom Rapper Haftbefehl, mit dem er schon tolle Zeiten erlebt hat, von sich als meist ältestem Künstler auf Festivals oder von einer Fahrt in der Moskauer U-Bahn, wo ein Geiger seine Zuhörer zum Weinen bringen kann. Was den Würzburgern aber am besten gefällt, ist sein Rückblick auf Besuche in der Stadt, etwa im Café Kairo, im AKW oder auch in der Posthalle.

Olli Schulz ist in „Laberlaune“ in Würzburg, am Ende einer kleinen Open-air-Tour, bei der er sein neues Album „Scheiß Leben, gut erzählt“ vorstellt. Sein Sprechgesang geht in die Ohren, auch wenn er nicht immer melodiös ist. Der Bass wummert über die Freitreppe, Gitarre und Schlagzeug bieten den perfekten Klangteppich.