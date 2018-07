In Bayreuth beginnen die Festspiele

Anzeige

Mit einem weiteren prominenten Namen können die Festspiele auch schon in diesem Jahr aufwarten: Weltstar Plácido Domingo wird erstmals im berühmten Orchestergraben dirigieren. Für ihn kehrt dreimal die «Walküre» in der Regie von Frank Castorf auf den Spielplan zurück, unter anderem zum Abschluss der Festspiele am 29. August.

Barry Koskys «Meistersinger» sind erneut zu sehen und zu hören, dazu «Parsifal» in der Regie von Uwe Eric Laufenberg und «Tristan und Isolde» in der Inszenierung von Katharina Wagner. Um im Jahr ohne die «Ring»-Tetralogie das Programm zu füllen, kehrt nach einigen Jahren Pause «Der fliegende Holländer» von Jan Philipp Gloger auf den Spielplan zurück.