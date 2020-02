In der Ruhe liegt die Kraft

Im Kino schlafen, heißt, dem Film vertrauen“ – dieser schöne Spruch wird Jean-Luc Godard zugeschrieben. Leider lässt die Berlinale 2020 auch eine andere Deutung zu: Flucht ohne Saalflucht. Also sitzen bleiben, Augen schließen und hoffen, dass der Film bald vorbei ist. Denn Kunst wird dieses Jahr so groß geschrieben, dass selbst hartgesottene, Arthouse-geplagte Festivalprofis sich nicht anders zu helfen wissen, als sich in Morpheus’ Arme zu begeben.

Das kann bei stetem Schlafmangel ohnehin nicht schaden. Die Länge der Ruhepausen kann man zudem frei wählen, von 77 Minuten bei „Domangchin Yeoya“ – eine Koreanerin unterhält sich mit drei Freundinnen – bis zu 183 Minuten bei Burhan Qurbanis „Berlin Alexanderplatz“-Variante. Soweit die friedliche Option. Weniger duldsame Kollegen halten es wohl eher mit Fast-Präsidentin und Ex-First-Lady Hillary Clinton, die anlässlich der Premiere der Dokumentation „Hillary“ über den Roten Teppich schritt. Ob des herrschenden Mangels an Stars dankbar beklatscht. Gefragt, welchen Film sie denn zuletzt gesehen habe, antwortete sie nach kurzem Überlegen: „Knives Out“. Deutscher Untertitel: „Mord ist Familiensache“. Womit sie natürlich nicht zur blutigen Revolte aufrief. Überhaupt scheint die Möglichkeit, sich mehrmals am Tag einen Power Nap zu gönnen, durchaus von Vorteil zu sein.

Diesbezüglich sei nochmals auf das italienische Trio infernal, Beppo, Tonino und den „Dottore“, verwiesen. Niemand kann sich erinnern, die drei Herren in vergangenen Jahren in der zweiten Festivalhälfte so agil gesehen zu haben. In Topform befinden sie sich, egal ob in punkto Lautstärke oder Erstürmung des Kinosaals. Es kann natürlich sein, dass sie andere stärkende Substanzen zu sich nehmen. Eine Rucksackkontrolle könnte da Klarheit schaffen. Gebhard Hölzl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020