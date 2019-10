In einem feindlichen Umfeld

Es ist keine 20 Jahre her und doch schon längst vorbei, was Jochen Hick in „Ich kenn’ keinen“ zeigt. Zum Glück. Er zeigt eine „Provinz“, in der es noch kaum möglich ist, mit Schwul-Sein halbwegs offen umzugehen. In der noch „gesunde“ Vorurteile herrschen über das, was gottgewollt ist. Und was nicht. „Alleine unter Heteros“, der Untertitel des 2003 gedrehten Films, ist damals ziemlich populär geworden. Homosexuelle in der schwäbischen Diaspora zu porträtieren, war gewiss verdienstvoll, Jochen Hick gehört zu den bedeutendsten Vertretern einer „schwulen Filmszene“.

Doch der Berliner Drehbuchautor, Regisseur und Produzent vermag in „Ich kenn’ keinen“ manchmal kaum, das Überlegenheitsgefühl des weit gereisten Städters zu verbergen. Er bestätigt vieles, was etwa liberale Geister immer schon zu wissen glaubten: über Stammtische und ähnliche verdächtige Zusammenkünfte.

Bornierte Heteros

Selbst die Kamera – auch sie von Hick bedient – tut einiges, um die bornierten Heteros mit ihren satten Wohlstandsbäuchen nicht zu vorteilhaft ins Bild zu setzen. Und ein Homosexueller aus dem Schwarzwald geht mit großen Augen, faszinierten Blicken durch Berlin. Dieses Stadt-Land-Gefälle, das die Kernthese des Films ist, gibt es heutzutage sicher nicht mehr in dem Ausmaß. Doch beim 34. Mannheimer Filmsymposium wird Berlin von Jochen Hick noch immer als die große Schwulen-Hauptstadt ausgerufen. Von Europa. Mindestens.

Der sexuellen Orientierung muss sich ein Symposium, das „Diversität“ behandelt und „R.E.S.P.E.C.T.“ verlangt (und damit auch „identitären“ Strömungen entgegentreten will), natürlich widmen. Sie ist eines von drei Subthemen, die weiteren an den drei Tagungstagen im Collini-Center nennen sich Gender-Gerechtigkeit und Formen des Rassismus. Es sind also absolute Themen-Klassiker. Aber zunächst einmal geht es um Grundlagen eines Konzepts gesellschaftlicher Vielfalt: Der Berliner Filmhistoriker Andreas Jacke kommt uns dabei ziemlich philosophisch-psychoanalytisch. Der französische Strukturalismus und auch Dekonstruktivismus liefern ihm die Grundbegriffe: Jacques Lacan, Jacques Derrida & Co. Etwa Lacans Begriff „Das große Andere“ – das letztlich unerreichbar, unerklärbar bleibt. Und somit fremd. Doch das Bestreben ist, aus den binären Codes herauszukommen: Gut und Böse, Schwarz und Weiß. An dieser Stelle kommt das Medium Film ins Spiel, das Mainstream-Kino nämlich sei auch eine riesige Identifikations- und Wunschmaschine, findet Jacke. Hollywood in seinen platteren Momenten propagiere förmlich die binären Codes. Nicht nur im Gut und Böse seiner Hauptfiguren.

Yilmaz Arslan, ebenfalls beim Filmsymposium auftretend, kommt nicht aus Hollywood. Er kommt aus Mannheim, und er spricht über das „Filmemachen zwischen den Kulturen“, die bei ihm vor allem deutsch und türkisch eingefärbt sind. Doch er möchte in der Zukunft eher weg vom Migrations-Thema, wenn wir den Regisseur und Produzenten im persönlichen Gespräch nicht falsch verstehen. Insbesondere die neuen digitalen Medien reizen ihn – und was sie aus den „Usern“ machen, bis zu deren manchmal völliger Enthemmung. Und das Filmemachen hier in Mannheim? Eine Medienhauptstadt sei es nicht gerade, doch in Mannheim könne man sich dafür „auf das Wesentliche konzentrieren“: seine künstlerische Arbeit.

Alltäglicher Rassismus

Anders als im hektischen Berlin, wo „Label Noir“ entstand, ein afrodeutsches Künstlerkollektiv. Lara-Sophie Milagro und Dela Dabulamanzi zeigen beim Symposium ihre Sketch-Serie „Palmen im Reichswald“. Es ist rabenschwarze Comedy über „Alltagsrassismus“. Den es fraglos gibt. Aber wo endet er? Gehört bereits die bloße Frage ‚Woher stammen Sie?’ dazu? Nicht immer sei sie gut gemeint, sagt Jochen Hick, der eingangs erwähnte Pionier des Schwulen-Films. Aber zuweilen doch. Nicht jede kleine Unbeholfenheit muss schon Rassismus sein. Hick spricht hier von „Empfindsamkeiten und Empfindlichkeiten“, hat aber selbst offenbar auch weit Härteres erlebt. Ein Redakteur einer Sendeanstalt habe ihn einmal „schwules Schwein“ genannt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019