In einem Meer an Möglichkeiten

Warum bedienen Politiker, die mit Vertretern der Jugendbewegung „Fridays for Future“ diskutieren, das Klischee jener „alten weißen Männer“, die immer dann herhalten müssen, wenn es gilt, Neues gegen Herkömmliches durchzusetzen? Warum wirken Politikerinnen so hilflos, wenn sie Freitags-Demonstranten auf die Schulpflicht verweisen? Weil es gegen die Argumente der ökobewegten Jugendlichen keine Gegenargumente gibt. Und weil im Grunde alle wissen oder ahnen, dass diese Erde nur dann eine Zukunft hat, wenn die Menschheit alte Wege verlässt und neue einschlägt.

Die Feststellung, „dass ziemlich viel falsch gelaufen ist in der Vergangenheit“, ist für den Soziologen Harald Welzer Ausgangspunkt für eine konkrete Gesellschaftsutopie. Korrigiert werden könnten Fehler beispielsweise nicht durch die politische Förderung der Elektromobilität. Denn diese löse weder die Probleme bei der Beschaffung und Entsorgung wertvoller Materialien, noch eliminiere sie die Folgen des Individualverkehrs, der unser Verkehrssystem kollabieren lässt. Der Rückbau der Auto-Infrastruktur zugunsten einer autofreien Stadt wird dagegen als Beispiel für einen echten Systemwechsel angeführt.

Doch Weltveränderung geschieht nicht von oben, sondern durch kleine Bewegungen von unten, weiß der Soziologe. Damit ist er bei dem für Utopisten wohl größten Problem angelangt: Wie lassen sich Menschen davon überzeugen, dass es an ihnen selbst liegt, wie die Welt von morgen aussieht? Menschen, die jeden Tag in den Nachrichten vorgeführt bekommen, wie anscheinend machtlos sie angesichts der globalen Umwälzungen in Wahrheit sind – und wie wenig ihre Stimme zählt, wenn es darum geht, Verhältnisse zu ändern.

Global vernetzt – aber allein

Erschwerend hinzu kommt das Auseinanderbrechen der Gesellschaft in Partikular- und Individualinteressen. Während wir uns auf digitalem Weg weltweit miteinander vernetzen, zerfällt das Sozialgefüge in miteinander rivalisierende Gruppen und bleibt der Einzelne als Urheber seines Lebensglücks alleine. Die Verknappung an Lebensraum und die Verschärfung wirtschaftlicher Konkurrenzkämpfe führt dazu, dass mein Nächster als Gegner empfunden wird, der mich in meinem Fortkommen stört.

Doch so sehr der Mensch ein Individuum ist, so sehr ist er untrennbar Teil der Menschheit. Und er ist, was seine individuellen Möglichkeiten betrifft, damit für sie mitverantwortlich – ob er das will oder nicht. In diesem Sinne fordert der Philosoph Volker Gerhardt eine „humanpolitische Wende“, die das Selbstverständnis des Menschen als soziales Wesen stärkt. Seine Thesen können als Unterfütterung der Utopie Harald Welzers von einer besseren Gesellschaft dienen, in der etwa die Anonymität der digitalen Kommunikation durch echte Begegnungen in analogen Räumen aufgelöst wird.

Schon Goethes Faust entdeckt beim Osterspaziergang, der ihn an eine belebte Dorfszene führt: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Was im Umkehrschluss heißt: Radikaler Individualismus kann in Inhumanität enden. Vielleicht ist es das, was wir als Phänomene der Verrohung und Verwahrlosung in einer Gesellschaft wahrnehmen, die über einen hohen Zivilisationsgrad verfügt wie noch nie. Und in der das Projekt „Humanismus“ dennoch am Vorrang des Eigeninteresses vor dem solidarischen Miteinander zu scheitern droht.

Eine Wende scheint nötig, um Humanität und Zivilität dieser Gesellschaft zu sichern. Fraglich ist, inwieweit Menschen dieser Selbstverpflichtung zustimmen. Vieles wird deshalb darauf ankommen, ihnen im großen Weltgeschehen wieder eine Stimme, ihnen Möglichkeiten der Selbsterfahrung sowie der Partizipation zu geben und sie an Leib und Seele erleben zu lassen, dass ihr Dasein Folgen und Bedeutung hat – für sie selbst und für andere.

Vielleicht mag, neben dem Soziologen und Philosophen, hierzu ein Theologe beitragen, der das Selbstverständnis des Menschen in einen religiösen Kontext einordnet. Und der von der utopischen Kraft des Glaubens an eine bessere Welt weiß wie der 1926 geborene Jürgen Moltmann: „Wer dem lebendigen Gott vertraut, sieht die Welt nicht mehr nach ihrer Wirklichkeit, sondern nach ihren Möglichkeiten. Alle Wirklichkeit ist umgeben von einem Meer an Möglichkeiten.“

Vielleicht muss man manchmal Mathe schwänzen, wenn es darum geht, die Segel zu setzen und auf hoher See nach neuen Überfahrten zu suchen.

