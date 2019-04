In idyllischer Ruhe Neues suchen und finden

Schön ist es auf dem Dilsberg, es riecht nach Holzfeuer, der Ausblick aus dem Kommandantenhaus der mittelalterlichen Festungsanlage ist atemberaubend, ringsum lässt sich das grüne Waldland bewundern. Regelmäßig vergibt der Rhein-Neckar-Kreis Stipendien, an Musiker, Autoren, aber auch an Bildende Künstler. So kam es, dass Eric Carstensen und Michael Volkmer, ursprünglich als superart.tv berühmt geworden – wir erinnern nur an ihre unnachahmliche Klinik-Soap „Krankenhausreif“ im Haus E 2002 mit vielen Künstlerinnen und Künstlern der Region – eingeladen wurden, ab Februar 2019 hier zu arbeiten und zu wohnen. Das Ergebnis ihres Aufenthalts wird am Wochenende ausgestellt.

Für Michael Volkmer (Jahrgang 1966, Studium an der Freien Kunstakademie Mannheim) war es großartig, in einer solchen Ruhe und Schönheit für kommende Ausstellungen zu arbeiten, ganz neue, kleine Werke zu schaffen, die eigentlich aus Verpackungsmaterial bestehen. Kaum noch erkenntlich, wurden die Teile mit Gips überzogen und mit Volkmers Lieblingsfarbe RAL 1015 (Elfenbeinweiß) veredelt. Denn wie der Künstler sagt, profaniert er gerne Heiliges, Sakrales und dreht im Gegenzug Profanes in Sakrales um.

Galerie-Chef malt nach 25 Jahren

Das geschieht zum Beispiel durch das Überziehen labbriger Plastikteile mit stabilisierendem Material, das dann noch einen speziellen matten Farbüberzug erhält, der mit der grellen Ursprungsfarbe nichts mehr zu tun hat. Und seine Tapetenbuchbilder enthalten wieder in Elfenbeinweiß gerahmte Blümchen, Pflanzen und Gräser, wozu die schreienden Originalaufschriften „Aktuell“ und „Bravo“ nicht passen.

Eric Carstensen (Jahrgang 1968, Studium an der Folkwangschule in Essen, Betreiber der Galerie Strümpfe) hat nach 25 Jahren das erste Mal wieder gemalt. Und gleich ein riesiges Gemälde, das eine Winterlandschaft mit Hochsitz an einer Straße zeigt. Diese verläuft leicht aufsteigend, links sind Holzstapel gelagert, die Szene verheißt Wildwechsel.

Sofort eröffnet sich eine stille Geschichte. Der Titel der Ausstellung „Auflauern“ bezieht sich auf diesen Hochsitz, aber übertragen auch auf das Verhältnis der Künstler zu ihrer Arbeit. Denn was entsteht nach dem Aufziehen der Leinwand? Das gefürchtete große Weiß hat schon viele Kunstschaffende quasi erschlagen, die Kreativität im Keim erstickt. Nicht so hier, Carstensen hat eher ein neues Feld geöffnet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019