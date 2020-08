In jeder Beziehung eindrucksvoll

Seit 100 Jahren steht Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ ununterbrochen auf dem Programm der Salzburger Festspiele. Vor 95 Jahren begann die Geschichte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall mit einer Aufführung des „Spiels vom Sterben des reichen Mannes“ vor St. Michael. Wenn in diesem Jahr auch das Motto „Alles anders!“ heißt, so gilt das nicht für den „Jedermann“, den Intendant Christian Doll im vorigen Jahr neu inszenierte und der jetzt, coronabedingt uminszeniert, gezeigt wird.

Wieder ist ein Flugzeug-Wrack Blickfang auf der Szenerie. Der Titelheld bekommt Infusionen, Wiederbelebungsversuche werden unternommen. Doch er stirbt auf einer Tragbahre. Der Tod hat ihn geholt. Zuvor treten, neben realen Personen, allegorische Figuren auf, wie etwa der schon genannte Tod und der Teufel, Glaube und Werke oder der Mammon.

Die Moral gilt noch immer

Die poetisch-altertümliche Kunstsprache in Versen von Hugo von Hofmannsthal ist zu hören und die Moral von der bis ins Mittelalter zurückreichenden Geschichte gilt noch immer: „Während das Glück dir lacht, wirst Freunde du zählen in Menge, wenn sich der Himmel bewölkt, findest du bald dich allein“. Und da so ein ewig-menschliches Problem zur Diskussion gestellt wird, lohnt noch immer eine Aufführung des „Jedermann“ – in dieser oder jener Form.

Was nun die Form betrifft, hat sich seit dem vorigen Jahr Coronabedingt einiges geändert. Denn jetzt gilt es in erster Linie Abstand zu halten, was auf den 54 Stufen der breiten Freitreppe vor St. Michael ohne Weiteres möglich ist. Wenn sich Jedermann und die Buhlschaft nicht umarmen, sondern ihre Zuneigung nur mit dem nötigen Abstand andeuten, wenn das Sextett der fröhlichen Gesellschaft in erster Linie tänzerische Bewegungen vorführt oder wenn der Glaube, nachdem Jedermann immer wieder stammelt: „Ich glaube“, ihm nur die Hand entgegenstreckt, so mindert das nicht den Eindruck einer gelungenen Aufführung, bei der Cornelia Brey für die Bühne sowie die Kostüme und Uwe Grünwald für das Licht Design verantwortlich zeichnen und bei der Johannes Weik mit Gitarrenklängen das Ganze musikalisch passend illustriert. Denn dem Intendanten Christian Doll ist es auch unter erschwerten Bedingungen gelungen, als Regisseur nicht nur die Quintessenz des Werks gekonnt zu verdeutlichen, sondern auch die Darsteller zu einer überzeugenden Charakterisierung ihrer Rollen anzuhalten.

So ist Gunter Heun ein moderner, mitten im Leben stehender und jäh aus ihm gerissen werdender Jedermann, dem in Martina Maria Reichert im grün glitzernden, bodenlangen Kleid eine attraktive Buhlschaft zur Seite steht, solange es ihm gut geht und die später als Glaube ihm hilft.

In jeder Beziehung eindrucksvoll gestaltet Christine Dorner Jedermanns Mutter und den Part Gottes. Alexander Martin ist ein salopper Guter Gesell. Ganz in Schwarz, ohne aufgemaltes Skelett, tritt Stefan Lorch auf, dessen „Jedermann“-Rufe über den Marktplatz hallen.

Als dicker, goldener Mammon überzeugt Kerstin Maria Mäkelburg ebenso wie Claudius Freyer als Schuldknecht.

Ergreifend bemüht sich Tabea Schwarz als Werke um Jedermann. Frerk Brockmeyer gefällt als Dünner Vetter. Ein Sonderlob verdient Rouven Magnus Stöhr als gehörnter Teufel im Pelz.

Und das alles in einer „Alles anders!“– und doch stimmenden „Jedermann“-Aufführung vor St. Michael zu Schwäbisch Hall im Jahr 2020.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020