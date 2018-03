Anzeige

Am Mikrofon glänzen als Jesus-Gefährten Femke Soetenga (Maria), Sascha Kleinophorst (Simon Zelotes), Daniel Würfel (Petrus) sowie Jeannette Friedrich, Melanie Haag und Irena Müller. Als Antagonisten reüssieren Darius Merstein (Pilatus), Tom Tucker (Kaiphas), Michael Bergmann (Annas) und Chris Becker (Herodes). Die mit stürmischem Schlussapplaus bedachte konzertante Aufführung unter dramaturgischer Leitung von Georg Veit findet ihren Passions-Gipfelpunkt in „Gethsemane (I Only Want To Say“, das Klaws von flehentlich-balladesker Verzweiflung in eine flammende Rock-Elegie führt: bemerkenswert!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018