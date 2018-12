„In Mannheim läuft der Freitag“

Herr Hohmeyer, was waren in 25 Jahren als Macher der Reihe Night Of The Proms Ihre persönlichen Glanzlichter?

Dirk Hohmeyer (64): Etwas aus 25 Jahren herauszugreifen, wäre eine Diskreditierung vieler großartiger Momente, die wir gehabt haben. Jede Show ist für mich ein Glanzlicht. Dass es so lange so gut läuft, hätte ich ja nie gedacht.

Was planen Sie für das nächste Vierteljahrhundert? Und gibt es noch absolute Wunschstars?

Hohmeyer: Zuletzt bin ich schon ein wenig auf den Beifahrersitz gerutscht. Mein Sohn Lukas steuert die operativen Geschichten, und mir macht es sehr viel Spaß, mich auf die programmatischen Dinge zu konzentrieren. Etwa mit Ideen, wie das Programm 2018 mit dem Musikclown The Fluteman anzureichern. Bei den Gaststars muss man Realist sein: Die Einnahmen aus dem Live-Geschäft sind auch für große Künstler inzwischen so wichtig, dass es nicht leichter wird.

Sie haben jetzt vor Weihnachten Ihren Besucherrekord für die SAP Arena gebrochen. Warum rückt Mannheim 2019 wieder in den November?

Hohmeyer: Das hat logistische Gründe. Zuletzt haben wir in Norddeutschland angefangen, 2019 starten wir im Süden. Und wir wissen, dass in Mannheim der Freitag für uns am Besten läuft. Während in Frankfurt die Leute am Wochenende rausfahren, und lieber unter der Woche in die Festhalle kommen. jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018