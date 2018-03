Anzeige

Freundlicher Ignorant

Matthias Thömmes verleiht dem schrulligen Kulturforscher die ewig freundliche Jovialität des Ignoranten und wird von Thea Hoffmann-Axthelm (Bühne und Kostüm) in unvorteilhaftes Aral-Blau gekleidet, damit er mit Richter Brack (in fiesem Karottenorange) und der smaragdgrün gewandeten Hedda auch ein scheußlich-schönes Farbdreieck bildet. Wozu? Damit der unaufgeregt-solide Vorbühnenabend unter einem kuriosen Klappspiegel nicht als langweilig gilt, muss Farbe ins Spiel: Der Pigmentverdichtung im Kostüm folgt in zweieinhalb Spielstunden nicht selten Plakativität bei den Figuren. Das gilt auch für die traurige Titelheldin.

Anmut, Schönheit und aristokratische Herkunft, hat die Generalstochter mitgebracht, Geld indes wenig. Macht nix, die Frau gilt als Kracher des Jahrgangs, und Tesman ist aus Renomméegründen bereit, tief in die Schuldscheinkiste zu greifen, um ihr angemessenen Lifestyle zu bieten.

Sabine Fürst gibt diese schwierige Rolle (mit wenig Sympathiebonus) verspielt. Gelangweilt wälzt sie sich in Tüchern und Gardinen, mal albern, mal lasziv, mal ironisch schmierenkomödiantisch – und wirft sich bei „Ich hatte Angst vor dem Skandal“ tatsächlich in Adele-Sandrock-Pose. Das ist der Preis, den es für Komödienton zu zahlen gilt. Schnell wird Fürsts Ton scharf, wenn sie sich zu ihren unbeliebten Bühnenschwestern, zur herrischen Salome, grausamen Medea oder intriganten Lady Macbeth wandelt, die „einmal im Leben Macht über einen Menschen haben“ möchte. Doch hat sie auch tiefgründige Momente, etwa wenn „in Schönheit sterben“ zum verzweifelten Ausbruch einer letzten Hoffnung auf etwas Besseres wird.

Ganz bodenständig gibt sich – groß und ernst – Anne-Marie Lux als Thea Elvsted, die den Schritt wagt, einer Ehehölle ins Ungewisse zu entfliehen. Was beide am geläuterten Lebemann Lövborg (Benjamin Pauquet) finden, bleibt weibliches Geheimnis. Die Aura gelebter Höhen und Tiefen ist in dieser Darstellung nur Behauptung des Textbuchs, das in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel vorlagengemäß abschnurrt. Seine Figuren lässt Egloff dabei immer ein wenig zu früh auftreten, macht sie so zu stummen Zeugen der sie betreffenden Konversation. Ein Kniff, der zeigt, wie knapp Ibsens dramaturgische Justierungen bei den Szenenfolgen ist.

Erlösung im Freitod

„Früher oder später fügt man sich in das Unvermeidliche“, sagt Brack. Für Hedda ist das jetzt, wo sie den geliebten Lövberg in einen dann doch nicht so schönen Tod manövriert hat, keine Option, sie zickt und intrigiert bis zum finalen Schuss. Den kommentiert Brack mit einem Zitat Heddas: „So etwas tut man doch nicht!“ Sie ist ihr eigenes Opfer. In der ihr anerzogenen, gelebten und doch gehassten Welt des Wohlstands und Anstands bleibt für Hedda Gabler – und Anna Karenina und Emma Bovary und ... – nur erlösender Widerstand im Freitod. Traurig. Dennoch herzlicher Applaus.

