In Windeseile einstudiert

„Das ist so hervorragend und toll, ich bin so dankbar, dass wir hierher kommen durften“, schwärmt Achim Weizel, Vorsitzender der Freunde und Förderer des Nationaltheaters, am Ende einer für ihn sowie die zahlreichen Besucher beglückenden Stunde. Einmal im Jahr sind die Freunde und Förderer des NTM in der Reihe „Begegnung“ Gast bei Tanz-Intendant Stephan Thoss und dem NTM-Ensemble in Käfertal.

...