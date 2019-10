Traditionell und durchaus heimatverbunden, das ist der Heberl Schorsch – und äußerst stolz auf seinen Ort Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering. Der liegt im tiefsten Bayern, könnte aber überall sein – und hat mit einem großen Problem zu kämpfen: Landflucht. Die Jungen zieht’s in die Stadt, zurück bleiben die Alten. Doch die Tradition droht auf der Strecke zu bleiben. Dem stemmt sich der Schorschi, als Vorsitzender aller 30 Vereine im Ort ein Vereinsmeier durch und durch, mit aller Macht entgegen. Ganz unorthodox will er diesen Trend stoppen.

Bier bis zum Abwinken

Um das Durchschnittsalter drastisch zu senken, steht an 50 Wochen im Jahr ein Festzelt im Ort. Hier gibt’s Bier bis zum Abwinken – außer an Weihnachten und an Kirchweih‘. Und das Tun scheint erfolgreich zu sein: „Seit drei Jahren hat bei uns nämlich keiner mehr den Realschulabschluss geschafft . . .“

„Geh‘ zu, bleib‘ da“ lautet das aktuelle Programm des genialen Wortakrobaten, Stimmenimitators und Kult-Parodisten Wolfgang Krebs, als Verwandlungs-Ass so etwas wie das Chamäleon unter den Top-Kabarettisten auf nationaler Ebene. Auf seiner Tour durch die deutschen Lande machte er am Mittwochabend Station in der proppenvollen Laudenbacher Zehntscheune. Er schlüpfte in einige seiner zahlreichen ihm auf den Leib geschneiderten Rollen – und führte viele erfolgreiche Angriffe auf die Lachmuskeln seiner Fans im Saal durch.

Wolfgang Krebs ist der Inbegriff des perfekten Wortverdrehers. Ob als Seehofer, Merkel oder Söder – witzig sind seine Versprecher und stotternden Halbsätze, wodurch er die große Politik gekonnt bloß stellt. Wie Maschinengewehrsalven reiht sich ein Gag an den nächsten. Und wer dabei den roten Faden nicht verliert, der ist bei den Auftritten des Kaufbeurers richtig aufgehoben.

Dann steht er auf der Bühne: Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber, zweifellos die Paraderolle des 53-Jährigen. Gestik, Mimik, Auftreten kommen dem „Original“ sehr nahe. Und dann geht mit ihm der Gaul durch. In großen Gedankensprüngen und unter Zuhilfenahme von manch verbalem „Kauderwelsch“ tourt er durch die große Politik und den Alltag des kleinen Mannes. „Der Holzweg kann der richtige sein, wenn du eine Termite bist“, sinniert er. Ob sich auf einem solchen die „Friday-for-Future“-Demonstranten befinden? Früher sei Schule schwänzen in jedem Fall bestraft worden. Doch andererseits „strafft heute der Klimawandel den Lehrplan“. So fielen in Geografie künftig einige Inseln weg . . .

Pluspunkte gesammelt

„Bayern ist da am schönsten, wo ich gerade bin“, sammelte Krebs in bester Stoiber-Manier Pluspunkte im Vorbachtal – um im nächsten Moment eine rhetorische Kehrtwende um 180 Grad zu vollziehen: „Meine Frau bürstet sich jeden Tag 200 mal die Haare. Der Frisur sieht man das nicht an, aber die hat Oberarme . . .“ Und dann stellte er in den Raum, ob SUV-Fahrer wirklich mitverantwortlich seien am Klimawandel. Wer SUV als Panzer bezeichne, habe noch nie einen solchen gesehen. „Da sieht man, wo es hinführt, wenn man die Wehrpflicht abschafft.“ Der Comedian kommt vom Hundertsten ins Tausendste und hebt, wie aus dem Nichts, mahnend den Finger, indem er fordert, bei den Themen Digitalisierung und Mobilfunk voranzukommen – vor allem auf dem flachen Land. Aber gerade im Allgäu gebe es noch immer Regionen, die darauf warteten, ans Kanalnetz angeschlossen zu werden. Und dort heiße es: „Internetanschluss? Wohin mit der Scheiße . . .? Auch die Bayern-SPD kriegt ihr Fett weg: „Lassen wir doch die Toten ruhen.“ Um doch noch die Kurve zu kriegen: „Äh, ich meine natürlich, lasst doch die Roten tun.“

Ob Stoiber oder jemand anderer – Wolfgang Krebs weiß in allen Rollen voll zu überzeugen. Und er würdigt das ehrenamtliche Engagement der Laudenbacher Theatergruppe „0815“. Denn die hat in dem kleinen Ort wieder Großes auf die Beine gestellt. Chapeau! Man darf aufs nächste Jahr bereits gespannt sein.

