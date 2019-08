Industrietempel-Gründer Thomas Reutter: „Mich hat die Kunst verändert“

Mit einem „Appell“ schickt sich der Industrietempel an, an der Weltrettung teilzunehmen. Aber wer schreibt den flammendsten Appell, damit möglichst viele Menschen teilnehmen? Darum geht es am 6. September in Mannheims Mitte. Es ist eine der Kunstaktionen, die der Industrietempel in der Region seit 30 Jahren unternimmt. Und diesmal erhält der am leidenschaftlichsten Redende auch noch 1000 Euro

...