Inge Feltrinelli 87-jährig gestorben

Die deutsch-italienische Verlegerin und Fotografin Inge Feltrinelli (Bild) ist tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren, wie der in Mailand ansässige Verlag Feltrinelli mitteilte. Sie sei mit ihrem innovativen Blick eine „tägliche Inspirationsquelle“ für den Verlag gewesen, der zu den bekanntesten in Italien gehört. „Wir können nicht anders, als uns an das außergewöhnliche Leben von Inge Feltrinelli angemessen zu erinnern, indem wir den Weg weitergehen, den sie einschlug“, hieß es in der Mitteilung. Inge Feltrinelli wurde 1930 als Inge Schoenthal in Essen geboren, machte Karriere als Fotografin. 1960 heiratete sie den Verleger Giangiacomo Feltrinelli. dpa (B: dpa)

