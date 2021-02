Innovator am Schlagzeug

Der Name Milford Graves ist selbst unter Jazzfans nur Experten bekannt. Aber der Schlagzeuger, der nach Angaben mehrerer US-Medien am Wochenende im Alter von 79 Jahren in New York gestorben ist, war ein Innovator. Nach den Pioniertaten von Sonny Murray war er der zweite Drummer, der völlig freie Rhythmen spielte.

1964 wurde sein Beitrag im New York Art Quartett als Sensation empfunden.

...