Ein Mann möchte verschwinden. In der norwegischen Kleinstadt Notodden taucht er als Bibliothekar ab – und findet sich unversehens verheiratet wieder. Auch als die Ehefrau stirbt, bleibt dem introvertierten Singer das ersehnte Schattendasein verwehrt, denn er kümmert sich jetzt alleine um die kleine Tochter. Mit mehr oder weniger Erfolg: Das Vater-Tochter-Verhältnis bekommt immer deutlichere Züge einer Entfremdung. Denn gegen seine psychologische Konstitution kann Singer nicht an: Er ist „auf eine möglicherweise fürchterliche und in jedem Fall unabdingbare Weise in seinem eigenen Wesen gefangen“, wie ihn der allwissende Autor beschreibt. Dag Solstads bereits vor 20 Jahren, nun auf Deutsch erschienener Roman porträtiert einen Mann, der das Leben scheut. Doch umso beredter, geradezu geschwätzig ist die introspektive, auktoriale Sprache, die hierdurch gehörige Redundanzwirkungen aufweist. Je mehr Solstad psychologisiert, umso weiter verzieht sich seine Hauptfigur ins Unbestimmte. Und umso deutlicher vermittelt sich dem Leser der Eindruck, einen Roman in den Händen zu halten, der nicht hält, was er versprochen hat. urs

T. Singer. Dörlemann Verlag, Zürich, 288 Seiten, 22 Euro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019