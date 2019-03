Insel im Meer von Traurigkeit

Mit ihrem neuesten Roman „Geisterbahn“ zeichnet Ursula Krechel ein eindringliches Panorama der deutschen Kriegs- und Nachkriegszeit sowie ihrer Gesellschaft, das bis in die Gegenwart hineinreicht, und sie erinnert an die vergessenen Opfer des NS-Regimes. Die Rede ist vom Völkermord an den Sinti und Roma, die bereits vor der Machtergreifung Hitlers Diskriminierungen ausgesetzt waren und, so betont Krechel, es noch heute sind. Im Gespräch mit der Berliner Literaturkritikerin Maike Albath bot sie am Mittwochabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literatur im Schloss“ in Bad Mergentheim einen Einblick in ihr jüngstes Buch und in die Hintergründe, die es umgeben.

„Geisterbahn“ erzählt die Geschichte einer deutschen Sinti-Familie, den Dorns, die ein Schaustellergewerbe betreiben – ein erfolgreicher Familienbetrieb, der eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet und es ihnen sogar erlaubt, sesshaft zu werden, in ein eigenes Haus zu ziehen. In Trier, der Geburtsstadt der Autorin, sind die Dorns zu Hause, mit ihrem Karussell ziehen sie umher, von Ort zu Ort. Ein Umstand, der im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er-Jahre bereits genügte, um als asozial eingestuft zu werden, „nur weil man reiste, weil der Jahrmarkt nichts von Dauer war, und zwischen Asozialen und Kriminellen war nur ein Hauch.“

Im Sommer 1936 verdüstert sich die bereits verdunkelte Stimmung für die Sinti und Roma in Deutschland zusehends. Als sich Alfons Dorn, das Familienoberhaupt, und sein Schwager Laurenz im Juli 1936 nach Berlin aufmachen, um einer Verkaufsmesse beizuwohnen, werden sie kurzerhand von der Polizei verhaftet und in ein Lager nach Marzahn verschleppt. Die gesetzliche Grundlage bildet ein „Runderlaß betreffend die Bekämpfung der Zigeunerplage“.

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür, und man will Ordnung schaffen: „Jetzt, gerade vor der Olympiade, soll Berlin herausgeputzt werden. Sie, die Zigeuner, störten doch nur, Berlin soll weiß und rein arisch und aufgeräumt sein für die internationalen Gäste, die auch nicht alle weiß und arisch und aufgeräumt sind, das würde man schon noch sehen.“ Die Männer können fliehen, über das erlittene Unrecht aber können sie nur schweigen.

Zwangssterilisationen sind nun an der Tagesordnung und auch Kathi, die älteste – noch minderjährige – Tochter der Dorns, fällt dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zum Opfer – sie wird zwangssterilisiert. Die Folgen dieses rassenhygienischen Eingriffs thematisiert Krechel im weiteren Verlauf der Geschichte und bricht mit einem gesellschaftlichen Tabu. Folgen, die zumeist folgenlos geblieben sind – bis heute. Allein in Trier, bemerkt Krechel, seien 3000 Menschen zwangssterilisiert worden; die Betroffenen seien für das an ihnen ausgeübte Verbrechen nicht angemessen oder gar nicht entschädigt worden.

Schließlich wird die Familie Dorn in ein Konzentrationslager deportiert – „zur vorbeugenden Verbrechungsbekämpfung“, so heißt es von offizieller Seite. Lediglich Josef, der älteste Sohn, kann in das angrenzende Luxemburg fliehen. Fünf der sieben Kinder kommen in Auschwitz ums Leben, die restlichen Familienmitglieder überleben, die seelischen Narben aber sitzen tief – die Familie Dorn, „eine Insel in einem Meer von Traurigkeit“. „Geisterbahn“ markiert den Schlusspunkt von Ursula Krechels Roman-Trilogie, mit der sie den weniger bekannten Opfern des Nazi-Regimes eine Stimme verleiht. Es sind fiktive Geschichten, die aber keineswegs erfunden sind. Bereits in den vorhergehenden Romanen „Shanghai fern von wo“ (2009) und „Landgericht“ (2012) recherchierte Krechel ausgiebig in Archiven. Und auch für ihren Roman „Geisterbahn“ stöberte die Autorin, wie sie dem gebannten Publikum im Roten Saal des Deutschordensmuseums erklärte, in den Archiven, zog Zeitungen, Fragebögen, Gutachten und allerlei Zeitdokumente heran, um Vergangenes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Geschichten der Romanfiguren sind umgeben von historisch detaillierten Fakten. Oder sind es die Geschichten, die um die Fakten herumkomponiert sind? – Ganz gleich. Der historische Stoff ist nicht nur inhaltlich brillant aufgearbeitet, er ist auch auf sprachlicher Ebene eine Meisterleistung. Ihr Wortreichtum scheint unerschöpflich, das Lyrische ihres Erzählens ist tastend, vorsichtig und zugleich durch eine außergewöhnliche Sprachgewalt ausgezeichnet. Ursula Krechels Roman „Geisterbahn“ ist ein Anschreiben gegen das Vergessen, das Vergessen der Opfer, an die man sich im Nachkriegsdeutschland nicht erinnern wollte, da sie erinnerten. Die Anteilnahme, mit der Krechel das Leid ihrer Figuren skizziert, ist auch am Abend der Lesung spürbar. Der einfühlsame Ton ihrer Stimme, mit der sie aus zwei Passagen ihres Romans liest, hallt an den Mauern des Roten Saals nach und versetzt das Bad Mergentheimer Publikum, das zum größten Teil eben jene Nachkriegsgeneration repräsentierte, in einen Bann des Schweigens. Dilan Salatan

