Anzeige

Mannheim.Nach dem weitgehend spielfreien Jahr 2017 präsentiert sich Wolfgang Niedecken voller Tatendrang. Und großer Vorfreude auf die anstehende Tournee, die den Sänger und seine Band BAP am 21. Oktober in den Mannheimer Rosengarten führt. Bei einem Pressegespräch seines Tourveranstalters Semmel Concerts in der Roof Bar des Mannheimer Radisson Blu Hotels verriet der Kölner, der am Freitag 67 Jahre alt wird, dass die Fans dabei eine absolute Neuerung erwartet: „Wir gehen erstmals mit einer dreiköpfigen Bläsersektion auf Tour. Für uns ist das eine große Überraschung, weil wir immer versucht haben, die Band eher klein zu halten.“

Das habe sich wie so oft in der über vierzigjährigen Bandgeschichte vollkommen organisch ergeben, berichtet Niedecken. Und zwar aus künstlerischer Notwendigkeit. „Es ist deshalb nötig, weil wir auch mit Songs von meinem aktuellen Soloalbum ,Reinrassije Strooßekööter’ unterwegs sind.“ Das wurde im Mai 2017 in New Orleans produziert: „Wenn man dabei die musikalischen Besonderheiten dieser Stadt aufnimmt, wird einem schnell klar: Wir brauchen Bläser! Man könnte sie auch aus dem Synthesizer spielen, aber das ist nicht mein Ding.“ Und je näher die Tourplanung gerückt sei, desto klarer wurde, dass „auch viele der alten Songs so klingen sollen“.

Musiker mit Regionalbezug

Praktischerweise hatte Niedecken auch schon eine versierte Bläsersektion kennen- und schätzengelernt – und zwar in Mannheim. „Es war bei den Vorbereitungen zu ,Sing meinen Song’ 2016 in Xavier Naidoos Studiokomplex.“ Es handelt sich um den Wahl-Kölner Christoph Moschberger (Trompete, Flügelhorn) aus Achern im Ortenaukreis, den zeitweiligen Speyerer Axel Müller (Tenor-Saxophon, Bariton-Saxophon, Flöte, Klarinette), der an der Mannheimer Musikhochschule studiert hat, und den Wormser Franz Johannes Goltz (Posaune). Mit der Quadratestadt verbindet die drei nicht nur die Probenarbeit für Mathias Groschs „Sing meinen Song“-Liveband, sondern zuvor schon die Mitgliedschaft in der Mannheimer Marching Band Blassportgruppe.