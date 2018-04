Inspiration für Karl Marx

Anzeige

Bei der Landesausstellung über Karl Marx in Trier werden vom 5. Mai an auch Relikte des Hambacher Fests gezeigt, das als Wiege der Demokratie in Deutschland gilt. Dazu gehören ein Gemälde, auf dem der Zug der Demonstranten im Mai 1832 auf das Hambacher Schloss abgebildet ist, und eine schwarz-rot-goldene Schärpe aus Seidentaft.

Beide Gegenstände stammen aus dem Besitz des Neustadter Stadtmuseums Villa Böhm und wurden gestern vom rheinland-pfälzischen Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und dem Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) der Karl Marx-Ausstellungsgesellschaft übergeben.

Schriften aus Ludwigshafen

Auch viele Schriften aus dem Besitz des Ludwigshafener Privatsammlers Dieter Ante über das Hambacher Fest gingen laut Kulturministerium als Leigabe an die Ausstellungsmacher. Ebenfalls in Trier gezeigt wird eine schwarz-rot-goldene Originalfahne aus Hambach, die bis zum Sanierungsbeginn im rheinland-pfälzischen Landtag zu sehen war.