Inspiriert von Mannheims Brennpunkten

Mannheim kann ein hartes Pflaster sein. Davon berichtet, wenn auch indirekt, die hier gesuchte dreiteilige Fernsehserie, die als Film ebenfalls Furore machte. Das mit dem Grimmepreis ausgezeichnete Werk einer 1999 in der Bretagne verstorbenen Regisseurin basiert auf dem gleichnamigen Roman einer Schillerpreisträgerin, deren zwei Pseudonyme als Schriftstellerin wesentlich geläufiger sind als ihr gar nicht so bürgerlicher Name. Sie wurde 1925 als Tochter eines thüringischen Adelsgeschlechts geboren. Der Zweite Weltkrieg verschlug sie über Umwege 1958 in die Quadratestadt, wo sie bis 1980 lebte.

Die Anfang 2019 verstorbene Autorin ging in der Quadratestadt einer ziemlich handfesten Tätigkeit nach: als Sozialarbeiterin und Bewährungshelferin an Brennpunkten wie beispielsweise dem Jugendgefängnis und in den Benz-Baracken auf dem Waldhof. Auf der Rheinau baute sie eine Wohngemeinschaft für aus der Haft entlassene Jugendliche mit auf. Kein Wunder, dass sich ihre Bücher stets sozialkritisch mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzten.

Das gilt auch für den erfolgreich verfilmten Roman, in dem zwei Jungs versuchen, ihr Armutsviertel am Rand Westberlins und die Rolltreppe abwärts Richtung Sucht, Kriminalität und Arbeitslosigkeit zu verlassen. Die exzellente WDR-Produktion profitiert von einem äußerst prominent besetzten Ensemble. Nur die jungen Hauptdarsteller, beide waren beim Dreh Anfang 20, hatten noch keine sonderlich lange Filmographie im Lebenslauf.

Der eine stammt aus Bochum und sollte später Fernseh-Deutschlands beliebtester Zivildienstleistender werden. Der andere, ein waschechter, am Neckar aufgewachsener Mannheimer, war bis dahin ein komplett unbeschriebenes Blatt. Der enorme Erfolg seiner ersten großen Rolle vor der Kamera hatte unter anderem zur Folge, dass sein eigentlicher Vorname längst in Vergessenheit geraten ist. Man kennt ihn seit Jahrzehnten nur noch unter dem Spitznamen seiner Figur in der Verfilmung des gesuchten Romans. Dienstlich hat er inzwischen viel in Stuttgart zu tun. jpk

