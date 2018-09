Institutionen müssen sich öffnen

Wenn ich an die Kultureinrichtung der Zukunft denke, dann denke ich unweigerlich an die Stadt der Zukunft, denn ich habe immer in großen Städten gelebt und gearbeitet. Mir fallen dann Sätze ein, wie die der Soziologin Hilke Berger, dass „heutige Stadtgesellschaften vor allem fragmentiert, pluralistisch und heterogen sind. Im Gegensatz zu der aktuell erschreckend präsenten Sehnsucht nach einer

...