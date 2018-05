Intelligent, witzig und böse

Anzeige

Nach Geburtsdatum sortiert betrachtet er die Literaturgeschichte von Knut Hamsun (1859-1952) über Colette und Franz Jung bis Ismail Kadare (geboren 1936). Deutlich werden seine Sympathien für die Stilisten, Raymond Queneau, Hans Sahl und Imre Kertesz. Deutlich auch seine Abneigungen gegen die Rechthaber, den selbst ernannten Surrealisten-Papst André Breton, den Franco-Faschisten Camilo José Cela, den Nobelpreisträger Elias Canetti, über dessen Hauptwerk er sagt: „,Die Blendung‘ ist quälend, weitschweifig und erschreckend monoton.“ Überlebenskünstler sind sie dennoch alle, auch der Stalinist Johannes R. Becher, über den er notiert: „Als Revolutionär war er ein Papiertiger.“ Im Exil in Moskau trug er „von keiner Säuberung und von keinem Schauprozess Schaden davon“.

Seltene Wertung

Enzensberger wertet selten (beizeiten böse), auch wenn man merkt, wie wenig er etwa Gertrude Stein mochte und wie sehr Peter Weiss. Aber die Schubladen Held oder Verräter taugen ihm nicht für die, die ihr schwieriges Leben mit Krieg, Flucht und Terror führen mussten. Die sich dem System angedient haben wie Ernst Jünger oder Stephan Hermlin. Zwei, drei Seiten reichen für ein Porträt aus, in dem vieles nur angedeutet wird, aber doch in manchmal impressionistischer Manier die Persönlichkeit aus Enzensbergers Sicht so hingetupft wird, dass dennoch ein Bild entsteht.

Auch wenn mancher Eintrag, wie der über Anna Seghers, zu nichtssagend ist, ist das Buch insgesamt ein Lesevergnügen, auch, weil Enzensberger viele persönliche Anekdoten einstreut, denn viele dieser Autoren hat er gut gekannt oder, wie Zuckmayer, erlebt. Es ist intelligent, oft witzig und böse, konsequent subjektiv und immer mit einem feinen Gespür für innere Widersprüche, die er ohne Zeigefinger aufdeckt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.05.2018