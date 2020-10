Intendant Nico Hofmann: "Das alles ist für mich politisch komplett inakzeptabel"

Mannheim.

Herr Hofmann, wie geht es Ihnen und der UFA in diesen wechselhaften Tagen?

Nico Hofmann: Mir geht es ganz gut. Viele Produzenten haben ja gerade das gleiche Problem: Produktionsstopps, Veränderungen, wieder Neubeginn, und müssen jede Woche neu justieren.

Die dreitägige Pandemie-Ausgabe Ihrer Nibelungen-Festspiele startet am Samstag in Worms mit einem

...