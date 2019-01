Intention nicht unbedingt gerecht geworden

Obwohl sich in unseren Tagen auch wieder Autoren aufgrund ihres sozialkritischen Engagements dem realistischen und naturalistischen Drama zuwenden und obwohl, nach dem Surrealismus und dem reinen Dokumentartheater, der Neo-Realismus und der neue Naturalismus zu sehen sind und alte Vertreter dieser Stilrichtungen wieder entdeckt werden, tauchen doch die Werke eines Dramatikers nur noch selten in den Spielplänen der hiesigen Theater auf. Die Rede ist von Gerhart Hauptmann, einem Vorkämpfer des Naturalismus und des sozialen Realismus.

Umso erfreulicher ist es, dass man sich im Staatsschauspiel Stuttgart nach über 40 Jahren seines Schauspiels „Die Weber“ erinnert. Georg Schmiedleitner inszeniert im Schauspielhaus den Fünfakter, nach dessen öffentlicher Uraufführung im damals von Otto Brahm, einem ehemaligen Theaterkritiker, geleiteten Deutschen in Berlin am 25. September 1894 Kaiser Wilhelm II. die dortige Hofloge, wegen der „demoralisierenden Tendenz“ des Stücks, kündigen ließ.

Wenn heute auch niemand mehr zu diesem Fehlurteil kommen oder wegen der eineinhalbstündigen Stuttgarter „Weber“-Aufführung seine Miete kündigen wird, so kann man sich über diese Interpretation nur wundern, in der von Naturalismus im Grund nichts, davon von Symbolismus viel zu sehen ist.

Dass man das ursprünglich dem niederschlesischen Idiom verbundene Schauspiel in die Hochsprache transformiert und es deshalb anstelle von „Alle Tage is nich Kirm’s“ jetzt „Das ist ein Theater, das sieht man nicht alle Tage“ heißt, ist eine Folge davon. Welches Theater einem allerdings in diesem Fall gezeigt wird, das steht auf einem anderen Blatt und ist nicht zwingend Folge davon. Dass sich der Autor einst dagegen gewandt hatte, in seinem Drama ein sozialrevolutionäres Tendenzstück zu sehen, was für ihn einer „Herabsetzung der Kunst“ gleichgekommen wäre, schert den Regisseur ebenso wenig wie er sich auch nicht um den historischen Hintergrund des Stoffes kümmert, den sogenannten „Schlesischen Weberaufstand“ im Eulengebirge 1844.

Motivation

Als Motivation für seine „Weber“, in denen er den „Zwangsgedanken sozialer Gerechtigkeit“ betonte, sah Gerhart Hauptmann die „christliche und allgemein menschliche Empfindung, die man Mitleid nennt“. Regisseur Georg Schmiedleitner und Bühnenbildner Volker Hintermeier, samt der Kostümbildnerin Su Bühler, sehen in Hauptmanns Schauspiel „Die Weber“ ein vorweggenommenes Agit-Prop-Stück, das sie dazu noch in unsere Tage versetzen.

Der Vorhang im unteren Drittel offen, eine Bluejeans-Barriere an der Rampe, das ist der erste Anblick beim Betreten des Zuschauerraums. Wenn sich der Vorhang hebt, sieht man eine modern möblierte Arche Noah in der Luft hängen, vermeintlich gestützt von einer Masse Mensch. Das ist das Zuhause des Fabrikanten Dreißiger, und das sind die Weber als Chor, die dann häufig auch als solcher sprechen und zwischendurch immer wieder an die Bühnenrampe stürmen. „Protect me from what I want“ kann man bei Dreißiger lesen, der sich eines Mikrofons bedient, und auch bei den Webern wird schon einmal Englisch gesungen. Später werden die Bluejeans, die zunächst einmal zusammengefaltet werden, zu einem Berg aufgetürmt, dessen Gipfel einige Weber erklimmen. Dazu werden immer wieder Scheinwerferbatterien eingesetzt, durch die auch schon einmal das Publikum geblendet wird. Schließlich werden die Bluejeans durcheinandergeworfen. Das passt dann zu dieser „Weber“-Aufführung, in der vieles durcheinandergerät, die Hauptmann und seinen Intentionen nicht unbedingt gerecht wird und in der vor allem der (historische) Hintergrund der Geschichte nicht transparent wird, die vielmehr nur in erster Linie originell ist.

Das und nicht nur, dass einige gleich mehrere Rollen spielen, hat auch zur Folge, dass sich nur wenige individuell und charakteristisch profilieren können. Zu ihnen gehört, dank seiner Stellung als den Webern gegenüberstehender Dreißiger im Goldanzug Thomas Sarbacher. Als Schießbudenfigur Frau Dreißiger, als kämpferische Mutter Baumert, und als besorgte Frau Hilse zeigt Christiane Roßbach die Breite ihrer schauspielerischen Möglichkeiten. Gleiches gilt für Reinhart Mahlberg, gleich in vier Rollen, als Baumert, Kutsche, Johann und Hilse, die er differenziert und jeweils passend verkörpert. Und schließlich seien noch Giovanni Funisti als Pfeifer, als hartherziger Diener seines Herrn, Peter Oscar Musinowski als beim Militär erfolgreicher Moritz-Jäger und Anne-Marie Lux als singende Emilie genannt. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019