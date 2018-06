Anzeige

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die revolutionäre Veränderung heutiger Lebenswirklichkeit in der Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche auch die Kunst erreichen würde. Als Virtuelle Realität (VR), als interaktives Kino im Kopf, bei dem der Nutzer zum Regisseur des eigenen inneren Films wird, ist VR-Kunst die Kunst der Stunde. Das zeigen Präsentationen etwa im NRW Forum Düsseldorf oder dem Haus der elektronischen Künste in Basel, dem Frankfurter Kunstverein oder dem Zeppelin Museum in Friedrichshafen – und jetzt aufs Neue die Ausstellung „Mixed Realities. Virtuelle und reale Welten in der Kunst“ im Kunstmuseum Stuttgart belegt.

Erschließen neuer Zielgruppen

Die Ausstellung, die Künstler und ihre Arbeitsweisen Die Ausstellung unter dem Titel „Mixed Realities. Virtuelle und Reale Welten in der Kunst“ arbeitet mit Techniken wie der Virtuellen Realität (VR): Man versteht darunter die Darstellung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung. Bei der so genannten Erweiterten Realität (Augmented Reality, AR) wird die Wahrnehmung der Realität durch Computerdarstellungen erweitert – computergenerierte Objekte scheinen in der realen Umgebung zu sein. Die Schau vereint Künstler wie Tim Berresheim, Spiros Hadjidjanos, Daniel Steegmann Mangrané, Mélodie Mousset, Regina Silveira und The Swan Collective. Die Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 1) läuft bis zum 26. August. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr Freitag: 10 bis 21 Uhr.

Handelt es sich um Kunst für Computerfans und Sonderlinge? Anstelle schüchterner oder auch ehrfürchtiger Stille herrscht im Kunstmuseum muntere Betriebsamkeit. Die Ausstellung ist nicht nur gut besucht, sondern der Anteil lebhafter Kinder und locker den Parcours bewältigender Jugendlicher im Schlepptau der Eltern ungewöhnlich hoch. Offenbar gewinnt VR der Kunst neue Zielgruppen hinzu. Lauter Liebhaber, die mit analoger Kunst vermutlich wenig anzufangen wüssten.

Sechs künstlerische Positionen, in denen mit Virtueller Realität, und ansonsten auch mit so genannter Erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) gearbeitet wird, hat Eva-Marina Froitzheim, die Kuratorin, ausgewählt. Taucht der Rezipient in VR-Kunst mit Kopfhörern und Mikrofon in eine vollständig digital simulierte Umgebung ein, so gehen bei AR digitale Elemente eine Verbindung mit realen Objekten wie Gemälden oder Skulpturen ein. Gänzlich analog sind einige ältere Werke von Regina Silveira. Erst in „Odyssey“ (2017), entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Vaihingen, bringt die Brasilianerin den Computer zum Einsatz. Mittels Datenbrille taucht der Besucher schwerelos in einen Kubus in den Wolken ein. Mit Joystick kann er versuchen, sich aus der labyrinthisch verschlungenen inneren Geometrie des transparenten Riesenwürfels hinaus zu navigieren.