Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg findet trotz Corona statt

Mit einer neuen Programmrubrik und dem Ziel, junge Filmemacherinnen und Filmemacher „besonders zu unterstützen“, geht das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) vom 12. bis 22. November in seine 69. Auflage. Zusätzlich, auch den Corona-Maßnahmen geschuldet, soll an den letzten vier Tagen eine „repräsentative Auswahl des Programms“ digital angeboten werden, teilte das Festival am Dienstag mit. „Diese Online-Extension ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, Filme nachzuholen, die sie etwa aufgrund von reduzierten Kinoplatzkapazitäten oder Reisebeschränkungen verpasst haben“, heißt es in der Mitteilung.

Wie auch die vieler anderer Festivals in diesen Tagen, etwa dem kommende Woche beginnenden Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, bestimmte die Corona-Krise die Planungen der IFFMH-Veranstalter. So sind Tickets wegen Einhaltung der Abstandsregelungen begrenzter als in den vergangenen Jahren und auch die Reisebeschränkungen tun ihr Übriges: viele Begegnungen von Künstlerinnen und Künstlern mit dem Publikum sollen rein virtuell stattfinden. Die Filme sollen in acht Kinos in Mannheim und Heidelberg gezeigt werden.

Neu ist die „Retrospektive“, in der historische Filme gezeigt werden sollen. „Wir brauchen Filmgeschichte, wie Geschichte überhaupt, um die Gegenwart zu verstehen und einzuordnen. Diese Filme sind berauschende und inspirierende, für die große Leinwand geschaffene Werke“, erklärt Festivaldirektor Sascha Keilholz, und Kurator Hannes Brühwiler sagt: „„Neben etablierten Namen wie Maurice Pialat, Jean Eustache und Philippe Garrel wird es zahlreiche Überraschungen, Neu- und Wiederentdeckungen geben.“ Die Filme sollen teilweise in digital restaurierten Fassungen zu sehen sein.

Junge Filmschaffende sollen zudem im „Cutting Edge Talent Camp“ unter der Leitung von Zszzsi Bánkuti mit gestandenen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten können, um der Unterstützung für den Nachwuchs nachzukommen. seko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020