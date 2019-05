Intimer Abend

Er habe schon mehr Leute weniger tanzen gesehen. Jens Friebe lobt mehrfach den in vielerlei Hinsicht „intimen“ Abend im Heidelberger Karlstorbahnhof. Das Publikum ist überschaubar – aber darunter echte Kenner des Berliner Indie-Musikers. Der hat seine Band zwar zu Hause gelassen, aber einen Laptop mit zum Queer Festival gebracht. Halb-Playback, nennt er das, wenn er seine Musiker einspielt, dazu live singt und so schön ungelenk tanzt. Ansonsten braucht es nur ihn und den Flügel.

Es wird poppig, schlageresk, auch balladesk. Und immer: unterhaltsam. Friebes Texte – zuletzt häufiger auch auf Englisch – sind klug. Doch er reimt dabei auch mal so platt, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, wie bei „Frau Baron, das Land, auf dem ich wohn’, gehört Ihnen, die Rosen und die Bienen“. Die Themen sind speziell: Der Mann im „no homophobia“-Shirt, der sich an seiner „eigenen Heterosexualität abarbeitet“, singt etwa über Schwule im Nazi-Milieu, vom „Delfinballett zwischen den Harpunen“.

Vom Feuilleton hochgelobt

In „Call Me Queer“ kritisiert er diejenigen, die sich als queer bezeichnen, „ohne etwas dafür getan zu haben“. Ein Song, der teilweise als Genderbashing-Lied – und somit falsch – verstanden werde, erklärt sich Friebe. Auch der Titelsong der (vom Feuilleton hoch gelobten) aktuellen Platte „Fuck Penetration“ werde gelegentlich als Anti-Sex-Lied falsch interpretiert. Dabei plädiere er darin nur für ein freieres Verständnis des Geschlechtsverkehrs. Der Künstler – auch das macht ihn so sympathisch – schreckt nicht davor zurück, das polarisierende „schlagerichste“ seiner Stücke zu spielen: das trashige „Bungeeseil“ („Wir zwei an einem Bungeeseil, wär’ das nicht geil?“).

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019