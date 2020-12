Intimität, Eleganz und Anmut am Klavier

Von der Kritik gefeiert und mit dem Würzburger Kulturförderpreis ausgezeichnet, hatte das Klavierduo Florian und Franziska Glemser im Corona-Jahr kaum Auftritte. Die Zeit hat das Ehepaar genutzt, um in Bayreuth eine „Schubertiade am Lisztflügel“ aufzunehmen. Im Interview erzählen sie von ihrer Liebe zu Schubert, von den Herausforderungen des vierhändigen Klavierspiels und dem Gastspiel bei „100 Jahre Mozartfest Würzburg“ im nächsten Jahr, aber auch dem Motivationsloch, für das Corona gesorgt hat.

Wie kam es zur zweiten gemeinsamen CD?

Franziska Glemser: Nach der erfolgreichen Veröffentlichung unserer Debut-CD beim Label organophon als Klavierduo an zwei Flügeln mit Werken von Mozart, Saint-Saens und Tschaikowski aus dem Jahr 2018 hatten wir in diesem Jahr wieder große Lust, eine neue CD einzuspielen. Wichtig war uns hierbei, dass wir dieses Mal als vierhändiges Klavierduo auftreten. Klavierduospiel ist grundsätzlich an zwei Instrumenten oder vierhändig an einem Instrument möglich. Beide Formationen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen, Besonderheiten, aber auch Schönheiten. Um von uns als Klavierduo ein möglichst umfassendes Bild zu entwerfen, haben wir uns dieses Mal bewusst für das vierhändige Spiel für die CD entschieden. Ist das Spiel an zwei Flügeln meist virtuoser und orchestraler, besticht das vierhändige Spiel vor allem mit seiner Intimität, Eleganz und Anmut.

Warum haben Sie sich für Franz Schubert entschieden. Was verbinden Sie mit seiner Musik?

Florian Glemser: Erst einmal bietet Schubert die größte Fülle an vierhändigem Repertoire und darunter finden sich einige musikalische Bekenntnisse. Schubert ist ein Komponist, der uns sehr am Herzen liegt: diese Mischung aus tiefstem Ausdruck und Wiener Lokalkolorit, wenn man das mal so sagen darf, ist einzigartig. Schuberts Musik spricht direkt das Herz an, weil er die Kunst der Schlichtheit beherrscht. Eine scheinbar einfache Melodie zu komponieren, die etwas aussagt, ist viel schwieriger, als komplexe harmonische Gebilde zu entwerfen. Bei Schubert hat diese Kunst ihren Gipfel erreicht. Deswegen fühle ich mich von ihm immer wieder aufs Neue angesprochen und berührt.

Sie haben einige Lieder mit eigenen Arrangements neu interpretiert. Was ist der Reiz für einen Pianisten, solch bekannten Liedern eine eigene Note zu geben?

Florian Glemser: Vorbild für meine Bearbeitungen war Franz Liszt, der meisterhafte Liedbearbeitungen für Klavier geschrieben hat.

Wenn man etwas wegnimmt – in diesem Fall die Gesangsstimme mit ihren musikalischen und rhetorischen Ausdrucksmöglichkeiten – muss man etwas Neues hinzufügen. So ist es bei Franz Liszt und das war auch meine Leitlinie für die Bearbeitungen. Bei meinen Transkriptionen möchte ich die Atmosphäre des Stückes auf das Format des vierhändigen Klaviers übertragen und bediene mich dabei ganz frei auch eigener Ideen und der Möglichkeiten des vierhändigen Klavierspiels – beispielsweise Nachhalleffekte durch stumm heruntergedrückte Tasten und ähnliches. Manche Bearbeitungen bleiben recht nah am Original, beispielsweise der „Erlkönig“, manche beziehen sich nur lose auf den Originaltext wie beispielsweise der „Leiermann“.

Um vierhändig zu spielen, bedarf es einer hohen Konzentration, aber auch eines großes Vertrauens in den Partner.

Franziska Glemser: Das stimmt. Vierhändiges Klavierspiel ist die einzige Kammermusikformation, bei der man sich mit seinem Spielpartner ein Instrument teilt. Das stellt die Pianisten vor ganz neue technische Herausforderungen. Beispielsweise ist die Bewegungsfreiheit enorm eingeschränkt, da man ja recht nah nebeneinander sitzt. Bewegungsabläufe, die man vom Solospiel gewohnt ist, müssen hier ganz neu gefunden werden. Oder auch das Pedalspiel ist eine ganz eigene Wissenschaft, der untere Spieler muss sowohl für sich, als auch den oberen Spieler das Pedal treten und dabei muss es noch für beide gleichzeitig auch passen. Und nicht selten müssen sich Arme und Hände kreuzen – all das führt dazu, dass man sehr gut aufeinander eingespielt sein muss. Diese körperliche und mentale Nähe führt sicherlich dazu, dass es unter erfolgreichen Klavierduos viele Geschwister- oder Ehepaare gibt.

Die Schubert-CD haben Sie in Bayreuth bei der Klaviermanufaktur Steingraeber & Söhne Pianos eingespielt, auf einem Flügel von 1892. Gibt das Instrument der Produktion eine besondere Nuance?

Florian Glemser: Für diese CD haben wir uns ganz bewusst für diesen Flügel entschieden. Wobei, eigentlich war es andersherum, zuerst fanden wir dieses Instrument und stellten dann fest, dass diesem besonderen, intimen Instrument eine Schubertiade am besten stehen würde. Es ist ein Flügel, der in der Belétage des Steingräberhauses in Bayreuth beheimatet und der Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich ist. Bei einer Führung durch das Haus während unserer ersten Aufnahme entdeckten wir diesen Flügel, welcher baugleich mit dem Instrument ist, das Franz Liszt als seinen letzten Flügel erworben hatte, und verliebten uns sofort in seinen warmen, weichen, himmlischen Klang. Die Aura, die dieser Flügel ausstrahlt, aber auch die ganz irdischen Unzulänglichkeiten eines 200 Jahre alten Instruments, erzeugen eine ganz besondere Stimmung für die CD.

Im Jubiläumsjahr zum Würzburger Mozartfest 2021 sind Sie gemeinsam als Duo aktiv, nachdem vor zwei Jahren Florian schon als Solist zu erleben war. Was bedeutet Ihnen dieses gemeinsame Konzert in der Heimatstadt?

Florian Glemser: Es bedeutet uns immer sehr viel, in Würzburg aufzutreten, weil wir zu dieser Stadt natürlich einen besonderen Bezug haben. Es ist ja unsere Heimat und hier fühlen wir uns sehr wohl. Deswegen haben wir uns auch sehr darüber gefreut, in diesem Jahr mit dem Kulturförderpreis der Stadt Würzburg ausgezeichnet worden zu sein. Das Konzert beim Mozartfest 2021 ist mit einer thematischen Klammer versehen, einer Bildbetrachtung des Mozartporträts des Würzburger Malers Joseph Lange. Dieser lokale Mozartbezug wird auch im Programm aufgenommen. Wir spielen neben Mozart auch Stücke des Würzburger Komponisten Johann Sterkel. Das finden wir sehr passend und wir freuen uns, als Würzburger diesen „Würzburger Abend“ gestalten zu dürfen.

Wegen Corona sind viele öffentliche Konzerte ausgefallen. Sie hattet das Glück, deutschlandweit einige Auftritte spielen zu können. Wie ist der Blick zurück auf 2020?

Florian Glemser: Das stimmt, Corona hat einen zuvor nie geahnten Bruch in die Kulturlandschaft gebracht. Vier Konzerte durften wir dieses Jahr spielen, eines noch ganz „normal“ Anfang März in Würzburg, zwei Corona-Konzerte mit Publikum im Sommer und nun am 12. Dezember ein Konzert ohne Publikum in Mainz, das an Heiligabend gestreamt wird. Wir sind sehr dankbar dafür. Ganz abgesehen von den finanziellen Einbrüchen, ist es schwierig, bei all den Absagen und Unwägbarkeiten die Motivation zu behalten. Man fällt in ein riesengroßes Loch. Daher sind wir sehr froh, dass wir doch in gewissen Abständen auftreten durften und auch die Aufnahme der CD im September reibungslos noch geklappt hat.

Welche Projekte stehen 2021 an?

Florian Glemser: Für das nächste Jahr sind wir sehr optimistisch: Geplant sind unter anderem Auftritte in der Heimat, aber auch im Schumannhaus in Zwickau, beim Bonner Schumannfest, in Kassel oder auch ein besonderes Projekt in Passau. Dabei werden wir die „2. Sinfonie“ von Mahler an zwei Klavieren mit Chor aufführen – hoffentlich!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020