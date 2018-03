Irdische Gefühle im schwarzen Raumanzug

Anzeige

Er ist viel mehr als nur der TV-Pathologe Professor Boerne im „Tatort“: Jan Josef Liefers hat mit samtener Stimme und viel Groove im Blut auch eine begnadete Musikerseele.

Diese Tatsache spricht sich immer mehr rum. Fast ausverkauft war jetzt der Musensaal des Mannheimer Rosengartens mit rund 1300 Plätzen beim Auftritt des Sängers mit seiner Band Radio Doria. Sie bereiteten ihren Zuhörern einen unvergesslichen Abend nicht nur mit tollen Liedern, einem glasklaren Sound und tollen Texten über das Leben an sich und die Erfahrungen eines Anfang-Fünzigjährigen – auch die Bilder fürs Auge stimmen.

Zumindest fast immer: Sind es denn nun Raumanzüge, Kampfpilotenkleidung oder Monteurskluft? Im schwarzen Erwachsenen-Strampler kommen die fünf Männer von Radio Doria auf die Bühne. Nein, vorteilhaft sind diese Jumpsuites nicht, rücken sie doch das eine oder andere Bierbäuchlein ins Zentrum und Muskelpakete ins Stoff-Irgendwo. Doch was soll’s: Liefers liefert mit Drummer Timon Fenner, Gitarrist Jens Nickel, Bassist Christian Adameit, Gitarrist Johann Weiß und Keyboarder Gunter Papperitz eine tolle Show ab. Das „Abendlied“ eröffnet den Abend. Faszinierende Bilder von fallenden Schluchten und sich immer wieder neu aufbauenden Stadtlandschaften begleiten den Song. Liefers & Co. kommen mit knallroten Retro-Köfferchen auf die dunkle Bühne. Diese Accessoires bekommen später noch eine zentrale Rolle: Sie dienen als Instrumente in einer wirklich hinreißenden Trommel-Nummer. Davor kauern die fünf noch in Lagerfeuer-Optik zusammen und stimmen ein eigens gedichtetes Mannheim-Lied an: wunderschön! Die Stücke des zweiten Albums stehen ansonsten im Mittelpunkt. Besonders gut gefällt das einfühlsame „Jeder meiner Fehler“, das bereits zum Hit wurde.