Peter Daschs Schwester Annette ist als Operndiva ein Begriff. Auch er hat eine gute Stimme, doch für Verdi an der Scala oder Wagner in Bayreuth hat es nicht ganz gereicht. Stattdessen freilich für die deutschen Popcharts, wo er sich als Mitglied des Gesangsquartetts Adoro seit zehn Jahren ziemlich regelmäßig sonnen darf. Ein Ende des Erfolgswegs ist für die drei Nicht-Tenöre – neben Peter Dasch noch Nico Müller und, kurzfristig eingesprungen, Robert David Marx – sowie den Hochtöner Assaf Kacholi auch im Livekonzertbetrieb in weiter Ferne: Der Mozartsaal des Rosengartens ist mit rund 1500 Zuhörern mehr als ordentlich gefüllt.

Interpretationen mit feiner Ironie

Das Repertoire besteht wieder zum größten Teil aus deutschem (Schlager-) Pop, es geht über die „Sieben Brücken“ von Karat und Peter Maffay – und die mehr als sieben Brücken des Crossover. Klar, „Dein ist mein ganzes Herz“ kann diesmal nicht von Franz Lehár sein, von Heinz Rudolf Kunze haben wir so etwas aber schließlich ebenfalls.

Auch sonst kehren die textlichen Versatzstücke bisweilen wieder: „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ stammt dabei eindeutig von Nena aus den 1980ern. Doch „Irgendwo auf der Welt“ hat Werner Richard Heymann für den Film „Ein blonder Traum“ von 1932 komponiert, für Lilian Harvey, die Comedian Harmonists machten den Titel noch ein bisschen populärer. Das verpflichtet auch Adoro, die ihn ganz zum Schluss bringen: am Flügel stehend, mit intimem, warmem Timbre. Dieses Stück verdient es.