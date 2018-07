Anzeige

Nach dem sensationellen Erfolg von "Finnegan und der Kobold", dem erfolgreichsten keltischen Rockmusical, kommt jetzt das brandneue irisch-keltische Musical von Erfolgsautor Michael M. Jung, "Der Elfenprinz", am 25. Juni in die Festhalle Breuberg/Neustadt. Beginn der Vorstellung ist 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufs-Stellen, unter www.derElfenprinz.de, bei der Stadt Breuberg und an der Abendkasse. Repro: FN