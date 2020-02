Irritation, Schönheit, Wirklichkeit

Teils bonbonbunt, und doch inhaltlich im Ungefähren: Neiss’ Kunst. © S. Neiss

„Redrum“ steht in roten Großbuchstaben auf der weißen Wand, etwas ungelenk, sichtlich handgeschrieben. Ein Verweis auf die Szene in dem großen Horrorfilm „The Shining“ von Stanley Kubrick, in der der Junge Danny dieses Wort, das eigentlich „Murder“ (Mord) besagt, mit Lippenstift auf eine Zimmertür schreibt. Heftige krapprote Farbspritzer auf einer großformatigen Fotografie, die direkt auf die

...