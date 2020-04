Irrtümlich falsch abgestimmt

Derzeit lässt das Corona-Virus im Mainfranken Theater Würzburg keine Aufführungen zu, doch wird seit Monaten auf der politischen Bühne der Domstadt ein Stück aufgeführt, dessen Ausgang ungewiss ist. Es geht um die berufliche Zukunft von Intendant Markus Trabusch, dem von der Stadt die Leitung des Drei-Sparten-Theaters vom Sommer 2016 bis August 2021 anvertraut wurde.

Aufgrund von internen Beschwerden im letzten Jahr aus dem Kreis der rund 250 festen Mitarbeiter über den Führungsstil und Umgangston Trabuschs verschob der Stadtrat Anfang Juli 2019 die Entscheidung darüber, ob Markus Trabusch nach Ablauf seines jetzigen Vertrages einen weiteren Fünf-Jahres-Vertrag erhält, ins Frühjahr 2020. Spätestens Ende April sollte die endgültige Entscheidung fallen. Ab Mai nimmt dann bekanntlich das am 15. März neu gewählte Stadtparlament seine Arbeit auf.

Mediation als Zwischenlösung

Der amtierende Stadtrat folgte damit im Juli letzten Jahres einer Beschlussempfehlung des Werkausschusses und fand eine Zwischenlösung.

Die verbleibende Zeit sollte mit einem externen Coach genutzt werden, der im Theater einen Mediationsprozess zwischen Leitung und Mitarbeitern einleitet. Die Beteiligten werden dabei selbst aktiv und kümmern sich um eine Lösung von Konflikten, während der Mediator neutral bleibt und sich lediglich um den Ablauf und die Struktur kümmert.

Ein im Kulturbetrieb nicht seltenes Vorgehen, wenn es im Getriebe knirscht, weil ein überdurchschnittliches Interesse starker Persönlichkeiten an erfolgreichen Produktionen auf zeitliche, finanzielle und personelle Engpässe stößt und in der Folge das zwischenmenschliche Miteinander leidet.

Klares Votum für Trabusch

Alles schien im Sinne einer Weiterbeschäftigung des Intendanten zu laufen, als der zuständige Fachausschuss am 2. April eindeutig mit elf zu fünf Stimmen für einen Anschlussvertrag stimmte. Doch einen Tag später folgte der Not- und Ferienausschuss der Stadt Würzburg diesem Votum nicht; mit neun zu acht Stimmen beschloss er, dem Intendanten kein Angebot für eine Verlängerung auszusprechen (wir berichteten). In der Pressemitteilung der Stadt mit der Überschrift „Intendanten-Vertrag läuft 2021 aus“ heißt es wörtlich: „Der Stadtrat hat sich unter Würdigung unterschiedlichster Aspekte diese schwierige Entscheidung alles andere als leicht gemacht“, so Achim Könneke, der für das Theater zuständige Kulturreferent der Stadt Würzburg.

„Nach einem aufwändigen und verantwortungsvollen Abwägungsprozess bietet diese nun getroffene Entscheidung wie bei jedem turnusgemäßen Wechsel einer zeitlich befristeten Intendanz Chancen, die es nun zu nutzen gilt. Der Vertrag läuft noch bis Ende August 2021. Unabhängig von der jetzigen Entscheidung sicherte Intendant Markus Trabusch zu, seinen Vertrag selbstverständlich bis zum Ende der Laufzeit zu erfüllen.“

Doch weil ein Stadtrat versehentlich falsch abgestimmt hatte, unterzeichneten später 28 der 50 Stadträte einen Dringlichkeitsantrag mit dem Ziel, die Abstimmung im gesamten Stadtrat zu wiederholen. In der folgenden Notausschuss-Sitzung kam nach lebhaften Diskussionen eine Einigung darüber zustande, aufgrund der besonderen Umstände der Abstimmung sich in einer Sitzung des Stadtrates noch einmal mit der Thematik zu befassen. Oberbürgermeister Christian Schuchardt hatte sich zuvor entschieden gegen eine Revision der Entscheidung ausgesprochen.

Von der Regierung von Unterfranken wurde der Stadtverwaltung bestätigt, dass der Beschluss vom 2. April gültig sei und im Notausschuss nicht aufgehoben werden könne. Ob jetzt im gesamten Plenum, das mit dem Oberbürgermeister über 51 Stimmen verfügt, doch noch ein erneutes Votum für oder gegen einen Anschlussvertrag zustande kommt, muss sich zeigen. Die Sitzung ist für Ende April geplant.

