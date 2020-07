Isch riesch de Broodä!

Willsch du nädd hääm, Häbbäd? Frog isch neilisch beim Frihschobbä, als ma allä schunn bezahlt hawwä. Awwa de Häbbäd bleibt ugerierht vor soim leerä kläne Schørlä-Glas hoggä. De Häbbäd hodd alsämol än komischä Gschmack, dringda doch leidenschaftlisch gärn sißä Rieslingschørlä. Unns onnarä Kerll schiddls do – unn do simma a schunn beim Thäma. „A wass issn los, Häbbäd, warum willsch dønn nädd hääm? Gibt’s bei eisch heid nix zu essä?“, feixt de Wänna hinna de Theek. „Dess isses jo!“, jämmat de Häbäd zurick. „S’gibt Sauabroodä – unn dess bei derä Hitz! Kønsch do noch?“ Mir onnarä sinn fadutzt, essema doch allä gärn Sauabroodä. „Isch weer froh, isch deedn heid kriggä, so än gscheidä Sauabroodä kønn isch a bei ferzisch Grad essä“, sag isch. „Ewä“, mähnt de Hoina, „awwa sag dess mol moinä Fraa! Isch krigg de halwä Summa bloß Weißä Kees und Pellkadooflä odda Tomatesalat mit Rippschä odda Brotkaddoffl mit Buttamilsch. Bei alläm, was isch vorschlag, krigg isch vunnarä gsacht: ,Dess iss doch kä Summa-Essä!’ Monschä mähnä schoints, wønn die Sunn schoint, schallt sisch de Gschmack ab.“ „Isch wer froh, isch kännd de Gschmack abschaldä bei demm Sauabroodä“, kummt’s klälaut hinne ausm Häbbäd soinä Eck. Wassa dønn fazehlt, macht uns alle schprochlos. Die Kinna heddä vunn Bekønndä aus Amerika ä „subba leggaräs unn äfaches Rezept“ fä ørginal deitschä Sauabroodä gschickt kriggt – unn dess wolläsä heid ausprobierä: Rindfleesch, ä Zwiwwel, ä Tass Essisch unn ä Flasch Ketschapp, sechs Schdund bei kläna Hitz im Offä … – ferdisch! „Ach Gott, Häbbäd!“, schdømmlä ma bedroffä. Unn mir wärd ä bissl schlescht. „Heerda dess?“, frogt de Wänna, øhnä ä Øntword abzuwaddä. „Ewä hawwä sisch unnsa Großmidda im Grab rumgedreht!“ Mir niggä schdumm, kloppä äm Häbbäd nochänønna faschtändnissvoll uff die Schulda – unn freä unns dänn Sunndag soga uff Weiße Kees …

