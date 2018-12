Ist das heute noch politisch korrekt so?

Was hat als anstößig zu gelten? Im Lauf der Zeit können sich die Ansichten darüber gründlich ändern. Das diesjährige Rätsel dreht sich um Kulturschaffende, um deren Werke oder auch Figuren, die als Ganze oder auch nur in Details nicht mehr als politisch korrekt gelten. Ob zu Recht, darüber gab es zum Teil ausführliche Debatten. Wer ist hier jeweils gemeint? Als Hauptgewinn winkt ein Abendessen mit Mitgliedern der Kulturredaktion und Konzeptkünstler Ottmar Hörl, dessen „Hitler-Gartenzwerge“schon mehrfach Anstoß erregten. Ein spannendes Tischgespräch dürfte die Gewinner also ebenfalls erwarten.

Teil 1 (8. Dezember)

Es geht um einen großen Bühnenautor, den größten eigentlich überhaupt, und um eine seiner bekanntesten Figuren. Die Titelperson, die im ersten Rätselteil gesucht ist, lebt in einer italienischen Hafenstadt; der Ort ist im vollständigen Werktitel übrigens miterwähnt. Der tragische „Held“ ist anders als die Mehrheitsgesellschaft hier – und er ist ziemlich eifersüchtig, was ein falscher Freund zu nutzen weiß. Die Figur und ihr Schicksal hat auch in zwei Opern Eingang gefunden. Deren Titel weicht vom Original allerdings etwas ab, aber wirklich nur ein wenig.

Teil 2 (10. Dezember)

Zu erraten war der Titel einer Hardrock-Platte. Die markierte einerseits den internationalen Durchbruch einer Band, die von der Kurpfalz aus gesehen in Norddeutschland beheimatet ist. Die musikalische Qualität des Werks ist bis heute unbestritten, das Foto auf dem Albumcover würden heute nicht einmal die Musiker selbst wieder wählen: Es zeigt eine nackte Zehnjährige, deren geöffneter Schritt nur vom Sprung einer Glasscheibe verdeckt wird.

Teil 3 (11. Dezember)

Das gefragte Werk und seine Titelfigur hat ein deutscher Autor geschaffen, der auch Jugendbücher schrieb, die das Etikett „Fantasy“ tragen können. „Die unendliche Geschichte“ zählt dazu. Im Rätsel geht es indes um eine früher erdachte Figur. Als Findelkind kommt sie auf eine Insel und entdeckt dort ihre Leidenschaft für die Eisenbahn. Lukas heißt der spätere Kollege, wie aber heißt die Figur, die einmal, von einer anderen, eher nebensächlichen Figur, mit dem anrüchigen Wort „Neger“ bezeichnet wird?

Teil 4 (12. Dezember)

Hier geht es um eine Mädchengestalt aus einem großen deutschen Tragödienstoff. Aus der von einem Wissenschaftler begehrten jungen Dame wird von einem Tag auf den anderen eine unglückliche Frau und Mutter. Als Vorlage für die Tragödie diente dem aus Frankfurt stammenden Dramatiker ein populärer Stoff aus dem 16. Jahrhundert, für die gesuchte Figur wiederum auch ein juristischer Fall, als eine gewisse Susanna Margaretha Brandt zum Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet wurde, weil sie zuvor ihr neugeborenes Kind getötet hatte. Gesucht wird der Name der literarischen Figur.

Teil 5 (13. Dezember)

Das Kinderbuch ist weltbekannt und wurde von unzähligen kleineren oder größeren Kindern gelesen – und natürlich wurde es auch verfilmt. Ein bezopftes, unangepasstes, aufmüpfiges, vorlautes und sehr starkes Mädchen ist die Haupt- und Titelfigur. Ohne Eltern lebt das Kind in einer etwas wunderlichen Villa und erlebt Abenteuer mit anderen Kindern. Dass der meistens abwesende Vater des Mädchens den gleichen Nachnamen trägt, liegt ja nahe. Aber wie lautet sein Vorname? Er war ursprünglich übrigens „Negerkönig“, woraus später dann ein „Südseekönig“ wurde.

Teil 6 (14. Dezember)

Manche empfinden, dass das Gedicht des Erfinders der Konkreten Poesie an der Fassade einer Berliner Hochschule Frauen herabwürdigt. Dass sie die umgehende Entfernung des Werks forderten, brachte viele auf die Barrikaden, vor allem Kulturschaffende und Autoren.

Teil 7 (15. Dezember)

Es geht – wieder einmal – um Pädophilie. Das Kind, hier erst zwölf Jahre alt, unterhält eine sexuelle Beziehung zu einem krankhaft besessenen Literaturwissenschaftler, der ihr ganz verfallen ist und zum Kontrollfreak mutiert. Das Werk des russischstämmigen Amerikaners löste einen Skandal aus und wurde von einem englischen Boulevardjournalisten als „das dreckigste Buch, das ich je gelesen habe“ beschrieben. Diese „Schmutzliteratur“ begründete aber den Weltruhm und Reichtum des Autors. Das Mädchen, das die Initialen D.H. trägt, wird im Buch immer anders genannt. Dieser andere Name, zugleich Buchtitel, wird gesucht.

Teil 8 (17. Dezember)

Gefragt wird nach dem Titel eines Schlagers, mit dem eine deutsche Sängerin 1967 ihren Durchbruch erlebte. Das Lied handelt vom Angehörigen einer ethnischen Gruppe, der mit einem Wort bezeichnet wird, das heute als politisch unkorrekt und rassistisch gilt. Vor 51 Jahren nahm noch niemand Anstoß am Titel des Schlagers. Er wurde zum Erfolg und verhalf seiner Interpretin zum Start einer Karriere, die 1969 tragisch endete. Die Sängerin starb im Alter von nur 27 Jahren bei einem Autounfall. Wie lautet der heute als anstößig empfundene Titel ihres ersten Hits?

Die Rätselteile wurden verfasst von Stefan M. Dettlinger, Thomas Groß, Jörg-Peter Klotz und Georg Spindler.

