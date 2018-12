Ist das Kunst oder muss das weg?

Alice Merton kann einem an diesem 12. April leidtun. Die berechtige Freude der Popakademie-Vorzeigestudentin über ihren ersten Echo als erfolgreichste Künstlerin national und die Ehre, Tote-Hosen-Sänger Campino als Laudatorin auszeichnen zu dürfen, werden mehr als nur überschattet. An diesem Abend in der Messe Berlin wird der Echo pulverisiert, im Prinzip beerdigen die Macher den wichtigsten Musikpreis der Republik selbst. Denn trotz der gewaltigen Protestwelle im Vorfeld gegen die Nominierung des Hip-Hop-Duos Kollegah & Farid Bang und ihre antisemitischen Textzeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ im Song „0815“ halten sie an ihren vorwiegend an Absatzzahlen orientierten Kriterien fest. Statt routiniert warme Dankesworte abzuspulen, liest ein sichtlich angefasster Campino den Verantwortlichen und den Rappern die Leviten: Provokation sei zwar ein wichtiges Stilmittel; wenn diese aber frauenfeindlich, homophob, rechtsextrem oder antisemitisch sei, sei für ihn persönlich eine Grenze überschritten.

Beispiellos in 27 Jahren

Später verrät der Düsseldorfer dieser Zeitung im Interview, dass er sich zu dem Zeitpunkt nicht habe vorstellen können, dass das Duo auch tatsächlich ausgezeichnet werden würde: „Hätte ich das gewusst, wäre die Rede wahrscheinlich noch mal anders ausgefallen.“ Stattdessen wird der Skandal beispiellos in 27 Jahren Echo-Geschichte: Ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag bekommt das Straßenrap-Duo tatsächlich die Auszeichnung in der Hip-Hop-Kategorie – und Kollegah schießt gegen Campino: Er habe sich stillos als moralische Instanz aufgespielt. Mit einem verstörend martialischen, von Sirenen und Marschmusik eingeleiteten Auftritt zu „All Eyez On Us“ im Kreis von vermummten Muskelmännern setzt das Duo dem Eklat die Krone auf.

Die anschließenden Rückzugsgefechte der Verantwortlichen mit Verweis auf Kunst- und Meinungsfreiheit können die Lawine nicht aufhalten. Als immer mehr Echo-Gewinner von Marius Müller-Westernhagen bis Stardirigent Daniel Barenboim ihre Preise verbunden mit ätzender Kritik öffentlichkeitswirksam zurückgeben, ist die Auszeichnung erledigt. Am 25. April verkündet der vom Heidelberger Florian Drücke geleitete Bundesverband Musikindustrie: „Den Echo wird es nicht mehr geben.“

Seitdem steht nur noch das Genre Gangsta-Rap am Pranger. Nach dem Motto: Ist das Kunst oder kann das weg? Muss es vielleicht sogar weg? Anzeigen verlaufen im Sande, juristisch gesehen ist Kunstfreiheit ein zu hohes Gut und Zensur aus Geschmacksgründen kein Thema.

Aber warum findet diese oft monotone, allenfalls – ausgerechnet – bei Kollegah, Kool Savas oder Sido sprachlich elegante Ausdrucksform so viel Resonanz, dass sie auch 2018 wieder die meisten Nummer-eins-Alben produziert? Nun, wie jede harte Form von Musik oder auch Action-Filme kann harter Rap positive Funktionen haben: Er hat Potenzial vor allem bei der Aggressionsabfuhr. Medienwirkungsforscher sprechen hier von Katharsis. Außerdem geben die überwiegend von Künstlern mit Migrationshintergrund inszenierten Songs Einblicke in ein soziales Milieu mit einem fast mittelalterlichen Verständnis von Männlichkeit oder Werten wie Stolz und Ehre. Das fasziniert nicht nur Autoprotzer und bildungsferne Schichten, sondern auch Abiturienten und Studenten.

Das bestätigt auch Hip-Hop-Experte Marc Dietrich, der 2012 bis 2014 am Institut für Medien-und Kommunikationswissenschaft der Universität Mannheim beschäftigt ist und heute am Forschungsprojekt „Musikvideos, Szenemedien und Social Media – zur Aushandlung von Rassismus im deutschsprachigen Hip-Hop“ an der Hochschule Stendal mitarbeitet. Er sagt: „Gerade Straßen- und Gangsta-Rap schaffen Identifikationsangebote für ganz breite Milieus und Hörerkreise. Freunde von mir, die mit Rap gar nichts am Hut haben, hören das schon mal auf dem Weg ins Fitness-Studio oder beim Trainieren. Das ist fast schon eine emotionale Manipulationstechnik.“

Dabei gehe es in erster Linie um die Art und Weise, wie die Inhalte gerappt oder Pausen gesetzt würden, wie atmosphärische Dichte entstehe – „im Fachjargon Delivery“, so Dietrich. Inhaltlich drehe Straßenrap sich am häufigsten „um Stehaufgeschichten; um ein souveränes Subjekt, das sich trotz aller widrigen Umstände in dieser komplexen Gesellschaft durchsetzt“. Damit könne sich im Prinzip jeder identifizieren. „Sei es der Schüler vor der schwierigen Mathearbeit oder auch jemand, der sich für eine Professur bewirbt. Da muss man nicht selbst am Block stehen und Drogen verkaufen.“

Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018