Italien immer wieder den Spiegel vorgehalten

Mit ihm wird wohl auch seine berühmteste Romanfigur verschwinden. Das Ende des liebenswerten, etwas spröden Kommissars Salvo Montalbano hatte der italienische Autor Andrea Camilleri schon lange vorbereitet. Sein Verlag werde das Manuskript nach seinem Tod veröffentlichen, hatte der gebürtige Sizilianer vor einigen Jahren berichtet.

Nun ist Camilleri am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben. Mit dem Kommissar Montalbano hat sich Camilleri selbst ein Denkmal geschaffen, die Romanfigur hat ihn in aller Welt bekannt und zu einem der beliebtesten Schriftsteller Italiens gemacht. 27 Bücher gibt es mit dem Commissario, der Camilleri erst im Alter von etwa 70 Jahren in aller Welt bekannt und beliebt machte. Camilleri galt auch als kritische Stimme Italiens – vor Kurzem noch kritisierte er Innenminister Matteo Salvini: Diesen mit einem Rosenkranz in der Hand zu sehen, rufe Brechreiz in ihm hervor, hatte er gesagt.

In seinen Romanen fiel die distanzierte Betrachtung der Probleme der Gesellschaft des Landes auf. Mit seinen Geschichten hielt Camilleri seinem Heimatland gekonnt den Spiegel vor, scheute sich nicht, auch heikle Themen anzusprechen. Auch die literarischen Zitate und die tiefgründigen Dialoge im sizilianischen Dialekt waren typisch für seine Bücher. Mehr als 30 Millionen Exemplare wurden in aller Welt verkauft, die Romane in Dutzende Sprachen übersetzt. Wochenlang beherrschten die Werke die italienischen Bestseller-Listen.

Camilleri wurde 1925 in Porto Empedocle, einer süditalienischen Küstenstadt, geboren. Während seines Philosophie-Studiums veröffentlichte er erste Erzählungen und Gedichte. Später arbeitete er als Theaterregisseur, TV-Produzent und Drehbuchautor. Der Durchbruch folgte erst 1995 fast über Nacht mit seinem ersten Montalbano-Roman „La forma dell’acqua“ („Die Form des Wassers“). dpa

